Lazzarini asegura que la desintegración de la UNRWA "crearía un vacío peligroso" en los territorios palestinos ocupados

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha afirmado este lunes en Ginebra que la eventual desintegración de su oficina "crearía un vacío peligroso" en los territorios palestinos ocupados, lo que, además, "enviará ondas de choque" a Jordania, Líbano y Siria, donde viven miles de refugiados palestinos.

"Podemos permitir que la agencia se desintegre debido a la feroz campaña de desinformación, la legislación de la Knesset --el Parlamento israelí-- y la suspensión de la financiación por parte de donantes clave", ha declarado, antes de señalar que "se trata de una amenaza para la paz y la estabilidad en la región y fuera de ella".

Así, Lazzarini ha explicado que es "terreno abonado para la explotación y el extremismo", puesto que es un entorno en el que los niños se ven privados de educación y la población carece de acceso a los servicios básicos.

"Como alternativa, se puede apoyar a la UNRWA para que concluya progresivamente su mandato en el marco de un proceso político como el defendido por Arabia Saudí, la Unión Europea y la Liga Árabe", ha señalado, en referencia a la implementación de la solución de dos Estados.

En este caso, la agencia "transferiría gradualmente sus servicios públicos a instituciones palestinas capacitadas y preparadas", lo que preservaría los derechos de los refugiados palestinos y su acceso a los servicios básicos".

"También he insistido en repetidas ocasiones en que el desmantelamiento abrupto de la agencia no hará sino agravar el sufrimiento de los refugiados de Palestina, pero no anulará su condición de refugiados. Los derechos de los refugiados de Palestina existen independientemente de la agencia", ha zanjado.