Archivo - Andris Kulbergs, primer ministro en funciones y aspirante a la reelección en Letonia. - Edijs Palens / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Letonia, Andris Kulbergs, ha reivindicado este martes la colaboración con Estonia en la reciente operación para desmantelar los planes de sabotaje en territorio estonio que desde los países bálticos atribuyen a Rusia, y que se saldó con ocho detenidos en Letonia.

Según ha señalado el dirigente letón en un mensaje en redes sociales, la información de Inteligencia de Riga "fue decisiva" para la marcha de la operación. El Servicio de Seguridad del Estado de Letonia "transmitió a tiempo a sus colegas estonios datos sobre el posible ataque, lo que permitió a ambos servicios actuar de manera coordinada y prevenir la amenaza antes de su ejecución", ha detallado.

Kulbergs ha confirmado que entre los detenidos, que se sabía que tenían residencia en Letonia, cuatro son ciudadanos letones mientras que otros cuatro son "no ciudadanos", estatus de población en su mayoría de origen rusoparlante que no cuentan con la ciudadanía.

Así, ha vinculado esta operación a una serie de registros en Letonia el pasado sábado en el que se encontraron objetos explosivos, pirotecnia, municiones, además de una "cantidad significativa" de teléfonos móviles y soportes de datos.

"Varias de las personas detenidas ya habían sido condenadas previamente. Esto es una seria advertencia: los servicios especiales rusos reclutan incluso a personas que viven en Letonia o están vinculadas a nuestro país para implementar sus planes criminales", ha afirmado el primer ministro báltico, después de que Estonia achacara el intento de sabotaje contra la militar estonia Threod a Moscú y, en respuesta, acordara cerrar el paso fronterizo desde el 1 de diciembre.

De esta forma, ha señalado que Rusia "utiliza cada vez más activamente intermediarios y ciudadanos de otros países para organizar sabotajes en Europa y ocultar su participación directa", en lo que considera un intento de "intimidar" a los países europeos y debilitar el apoyo a Ucrania.

Para el primer ministro letón este episodio evidencia la necesidad de "seguir fortaleciendo la seguridad interna de Letonia" y "las capacidades de contrainteligencia" para identificar a tiempo posibles redes de reclutamiento de servicios especiales extranjeros en suelo letón.

"Es particularmente importante reforzar la seguridad de la industria de defensa y los objetos de producción militar en todos los países bálticos", ha indicado, apuntando a la "estrecha cooperación" con Estonia y el resto de países aliados.