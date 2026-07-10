Líbano denuncia más de 4.320 muertos por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra de Irán

Funertal multitudinario de víctimas libaneses de los ataques de Israel. - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han informado este viernes de la muerte de más de 4.320 personas y de más 12.200 heridos, como consecuencia de los ataques de Israel desde el 2 de marzo, fecha en la que arrancan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y la milicia chií Hezbolá, tres días después de la guerra con Irán.

En total, la cartera de Salud de Líbano ha cifrado en 4.321 los fallecidos y en 12.207 los heridos en todo el país, especialmente en el sur, donde Israel continúa bombardeando de manera incesante e invadiendo parcialmente el territorio bajo el pretexto de establecer una "zona de seguridad" para sus comunidades del norte.

Por contra, el Gobierno libanés ha denunciado que buena parte de estos bombardeos tienen un carácter indiscriminado e incluso han ido deliberadamente dirigidos contra civiles y militares, siendo así que las mujeres suponen el 14% de los muertos en estos ataques y los hombres el 86%.

La insistencia de Israel de continuar con su campaña militar sobre el sur de Líbano ha sido motivo de fricción en los últimos contractos entre Washington y Teherán, que denuncia que estos ataques violan el acuerdo de entendimiento que firmaron para poner fin a la guerra.

Hasta el punto que se ha hecho público el malestar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien ha afeado a fiel a su grueso estilo que persista en su particular campaña para hacerse con el control de estos territorios del sur de Líbano.