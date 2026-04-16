Líbano e Israel podrán prorrogar la tregua de diez días "de mutuo acuerdo" si avanzan las negociaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Salwan Georges - Pool via CN

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha indicado este jueves que el alto el fuego de diez días entre Líbano e Israel anunciado durante la jornada podrá "prorrogarse de mutuo acuerdo" si las negociaciones previstas entre las partes dan signos de progreso.

"Este período inicial podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre Líbano e Israel si se demuestran avances en las negociaciones y si Líbano demuestra eficazmente su capacidad para hacer valer su soberanía", reza un resumen de lo acordado entre las dos países difundido por el Departamento de Estado.

En la nota, Líbano e Israel "afirman que no están en guerra y se comprometen a entablar negociaciones directas de buena fe, facilitadas por Estados Unidos Unidos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral que garantice la seguridad, la estabilidad y la paz duraderas entre ambos países".

El alto el fuego, que entra en vigor este mismo jueves a las 17.00 horas (hora local de la costa esta este de Estados Unidos), lo que se traduce en las 00.00 horas de este viernes (según la hora local en Líbano e Israel), es descrito como un "gesto de buena voluntad del Gobierno de Israel", a pesar de que estipula que "Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planeados, inminentes o en curso". "Este derecho no se verá impedido por el cese de las hostilidades", agrega el texto.

A partir de esa misma hora, el Gobierno libanés pondrá en marcha "medidas significativas para impedir que Hezbolá" y cualquier otro grupo armado no estatal ataquen territorio israelí. El escrito reconoce únicamente a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL), las Fuerzas de Seguridad Interna, la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Seguridad del Estado, la Aduana Libanesa y la Policía Municipal como fuerzas autorizadas a llevar armas en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este mismo jueves que espera recibir en la Casa Blanca a los líderes de Israel y Líbano dentro de las próximas dos semanas. "Es muy emocionante. Creo que vamos a llegar a un acuerdo que incluirá una reunión. Será la primera vez en 44 años, y Líbano se reunirá con Israel, probablemente en la Casa Blanca", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde la sede presidencial, antes de apuntar a un posible encuentro "en las próximas dos semanas".

Preguntado sobre un eventual acuerdo entre autoridades libanesas e israelíes sin contar con el partido-milicia chií Hezbolá, Trump ha defendido que es posible. "Creo que vamos a llegar a un acuerdo entre Líbano e Israel, y ellos se ocuparán de Hezbolá, pero están trabajando en ello ahora mismo", ha señalado.

El mandatario ha asegurado que "todos están de acuerdo" en la tregua, alegando que se trata de una propuesta "muy buena". "No habrá muchos bombardeos. Vamos a ver si podemos lograr la paz entre Líbano e Israel", ha declarado.

Así, ha reiterado que "va a ser muy emocionante" recordando que han pasado varias décadas desde el último encuentro de alto nivel entre las partes. "Nos reuniremos con (el pimer ministro israelí) 'Bibi' Netanyahu, como saben, y con el presidente de Líbano (Joseph Aoun). Hoy tuve una excelente conversación con ambos", ha afirmado.

"Van a tener un alto el fuego y eso incluirá a Hezbolá", ha asegurado antes de presumir de que "podría ser el décimo" mediado por su Administración. "Yo. Yo soy la diferencia", ha expresado al ser interrogado por las reiteradas ocasiones en las que los dos países habrían intentado llegar a entendimientos.