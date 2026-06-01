Liberadas cerca de 30 combatientes de las FDS como parte del acuerdo con el Gobierno sirio en el noreste del país

Archivo - Combatientes del Ejército Nacional Sirio camino a la localidad de Tal Abiad, en la Gobernación de Raqqa, en el noreste del país - Europa Press/Contacto/Juma Mohammad - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la provincia siria de Hasaka, en el noreste del país, han informado de que cerca de una treintena de mujeres pertenecientes a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han sido puestas en libertad este lunes como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Gobierno de transición sirio a finales de enero.

El vicegobernador de Hasaka, Ahmed al Hilali, ha anunciado la liberación este lunes de "28 mujeres combatientes de las FDS, lo que eleva el número total de liberados a más de 1.200", en un comunicado de la oficina de prensa de la Gobernación y recogido por la agencia de noticias estatal SANA.

El dirigente ha defendido en la misma nota que "las gubernamentales competentes se han comprometido a resolver los casos de todos los detenidos en virtud del acuerdo" firmado el pasado 29 de enero tras semanas de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes en la región autónoma del noreste de Siria.

Al Hilali ha asegurado que esta cuestión, "junto con los casos de los desplazados internos y los refugiados, se consideran asuntos humanitarios no negociables" y ha achacado los posibles retrasos en la excarcelación de algunos detenidos a que estos sean "buscados en relación con otros casos ajenos a su afiliación a las FDS". "Sus casos se están tramitando por la vía legal", ha asegurado.

En otro orden de cosas, el vicegobernador de Hasaka ha indicado que el proceso de integración de las fuerzas militares y administrativas de las autoridades kurdo-árabes en el noreste de Siria y de Damasco, contemplada en el acuerdo, "se acelerará aún más y de forma positiva".

El pacto alcanzado por el Gobierno de transición sirio y las FDS incluye, además, la entrada de las fuerzas de seguridad en los centros urbanos de Hasaka y Qamishli y el traspaso al Estado de todas las instituciones civiles y gubernamentales, los pasos fronterizos, los campamentos de familiares de la organización yihadista Estado Islámico; así como el reconocimiento de los derechos civiles y educativos del pueblo kurdo.