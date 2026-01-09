Liberado en Venezuela el excandidato presidencial Enrique Márquez

Archivo - Imagen de archivo del excandidato presidencial de Venezuela Enrique Márquez - CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTE - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela ha confirmado este jueves la liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido apenas días después de la investidura de Nicolás Maduro en enero de este año.

La coalición ha celebrado la "libertad" del que fuera aspirante a la Presidencia del país latinoamericano por el partido Centrados, con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha acogido asimismo la excarcelación del periodista Biagio Pilieri y de Sonia San Miguel --ciudadana de doble nacionalidad cuya liberación ha sido adelantada hace horas por el Gobierno de España--.

"Hasta el momento, 22.15 horas (hora local, 3.15 horas en la España peninsular y Baleares) son los únicos compatriotas liberados", ha asegurado sobre los tres "inocentes", si bien ha puntualizado que "esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos".

Márquez, que fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2021 y 2023, se presentó a las elecciones de julio de 2024 junto con otros nueve candidatos, si bien la votación se planteó en todo momento como un duelo entre Maduro y el aspirante opositor Edmundo González, que encabezó la coalición Plataforma Unitaria Democrática tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de varios presos, si bien no ha querido precisar número ni nacionalidad de los mismos, y ha defendido la medida como un gesto "de búsqueda de la paz".