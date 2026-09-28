En libertad bajo fianza los cinco detenidos por el incidente "terrorista" cerca de la base de Fairford

Archivo - El jefe de la Policía británica antiterrorista, Laurence Taylor - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Reino Unido ha anunciado este lunes que los cinco detenidos, todos ellos británicos, detenidos por el el incidente "terrorista" cerca de la base aérea de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército estadounidense, serán puestos en libertad bajo fianza.

"Puedo confirmar que, tras exhaustivas entrevistas y pesquisas, los cinco hombres que fueron detenidos quedarán en libertad bajo fianza policial esta tarde", ha señalado en declaraciones a la prensa el jefe de la Policía Antiterrorista de Reino Unido, Laurence Taylor, quien acto seguido ha recalcado que la investigación sigue abierta pese a la medida.

"Para que quede muy claro, esto no significa que la investigación haya concluido. (Los cinco hombres) están sujetos a condiciones muy estrictas en cuanto a sus desplazamientos y al contacto con otras personas. Sin duda alguna, siguen siendo objeto de investigación", ha agregado, mientras la Policía británica explora "múltiples líneas" para determinar las circunstancias del suceso.

En esta línea, Taylor ha señalado que desde la unidad antiterrorista mantienen "una actitud abierta" en cuanto a la posiblidad de que detrás del incidente "terrorista" se encuentre un país extranjero, si bien ha matizado que la geopolítica está presente de manera habitual en su trabajo.

"Sé que existe un gran interés por saber si el contexto geopolítico actual influye en este incidente (...) Nos hemos asegurado de que nuestras recomendaciones y medidas de seguridad sigan siendo proporcionales a la amenaza, pero pueden estar seguros de que estamos analizando la situación desde todos los ángulos posibles, incluida la posibilidad de que se trate de un acto cometido activamente por intermediarios o individuos que, a sabiendas o sin saberlo, actúen en nombre de un Estado extranjero", ha declarado.

Los cinco detenidos son hombres británicos de entre 23 y 25 años residentes en varios distritos de la capital, Londres, que fueron detenidos en el área de Whelford durante la mañana del domingo por sospechas de que planeaban un ataque terrorista.

La Policía británica ha establecido un perímetro de seguridad en la zona, que aún sigue en pie, si bien Taylor ha asegurado que desde la Policía están trabajando para comprender la "amenaza con mayor claridad", de modo que los vecinos afectados "recupere la normalidad lo antes posible".

"Agradecemos a la población su continuo apoyo. Estamos trabajando para minimizar las molestias a las comunidades locales, pero pedimos paciencia mientras continúan nuestras labores en el lugar de los hechos", ha informado la entidad antiterrorista británica.

La zona acoge la base aérea de Fairford, usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.