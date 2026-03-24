Libia controla el buque ruso que navegaba a la deriva en el Mediterráneo tras un ataque ucraniano

Archivo - El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé - Europa Press/Contacto/Hamza Turkia - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Libia ha anunciado este martes que han empezado las tareas de remolque del buque metanero ruso 'Arctic Metagaz', que navegaba a la deriva en aguas del Mediterráneo desde hace semanas tras el ataque con drones registrado a principios de marzo contra la embarcación por parte de Kiev.

La cartera de Defensa ha explicado que varios equipos especializados y un remolcador han llegado a la zona en la que se encontraba el buque cisterna, cerca de las costas de la ciudad de Zuara, y han podido amarrarlo de forma "segura" para proceder a su posterior remolque, según ha recogido la agencia de noticias LANA.

El Ministerio ha reafirmado que seguirá supervisando la situación sobre el terreno y movilizando todos los recursos disponibles para abordarla "con el máximo nivel de preparación y responsabilidad", salvaguardando así la seguridad en aguas territoriales libias.

La Corporación Nacional de Petróleo libia ha elevado esta semana su estado de preparación ante cualquier derrame o fuga en la carga del tanque, indicando que "la conservación del medio marino es una prioridad máxima" para las autoridades.

"Se ha activado una sala central de operaciones las 24 horas del día, incluyendo la Corporación Nacional de Petróleo, operadores de instalaciones marítimas, el Servicio de Puertos y Transporte Marítimo y la coordinación técnica de socios internacionales, incluyendo ENI Norte de África (empresa italiana)", señaló en un comunicado.

La Dirección de Puertos y Yates de Transporte de Malta ya había emitido anteriormente una advertencia marítima aludiendo a que el buque, que podría llevar a bordo gas natural licuado, estaba "fuera de control" y no podía maniobrar de acuerdo a las normas exigidas por las leyes de navegación.

Esto se produjo después de que los servicios de rescate malteses lograran rescatar sanos y salvos a los 30 tripulantes rusos del buque --que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y Reino Unido por pertenecer supuestamente a la llamada 'flota fantasma' de Rusia-- tras el ataque registrado a principios de marzo.

Nueve países europeos habían remitido una carta a la Comisión Europea advirtiendo de que el estado precario del buque ruso, sumado a la naturaleza de su carga, genera "un riesgo inminente y grave de un gran desastre ecológico en el corazón del espacio marítimo de la Unión".