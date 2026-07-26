El líder militar de Níger acusa a Francia y a Europa de instigar una ofensiva yihadista

Archivo - El general nigerino Abdourahamane Tchiani - OFICINA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE NÍGER

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder golpista de Níger, el presidente Abdourahmane Tchiani, ha acusado este fin de semana a Francia y a Europa de instigar los recientes ataques de grupos yihadistas, como por ejemplo los ocurridos recientemente en el aeropuerto de la capital, y anunciado planes para triplicar la actual fuerza combinada que componen su país y las juntas militares aliadas de Burkina Faso y Malí.

En una entrevista a la radiotelevisión estatal nigerina RTN, Tchiani calificó a los atacantes de "mercenarios a sueldo de Francia", y acusó a París y a Europa de financiar a estos grupos para demostrar la supuesta incapacidad de los africanos para autodeterminarse. "Esta lucha será larga, difícil y ardua ", advirtió, haciendo hincapié en que "la soberanía implica sacrificios, y sacrificios sin límite".

Tchiani se refiere a ataques como el ocurrido a mediados del mes pasado, cuando murieron al menos once militares y dos civiles en un asalto contra el Aeropuerto Internacional Diori de la capital, escenario en enero de un atentado del grupo yihadista Estado Islámico.

Además, el líder nigerino ha anunciado que fuerza desplegada por la Alianza de Estados del Sahel se ampliará tras una decisión de los ministros de Defensa de los tres países. "Hemos decidido aumentar esta fuerza a 18.000 hombres", desde los aproximadamente 5.000 actuales, en lo que describió como un plan "a largo plazo".

El anuncio se produce en un momento en que los tres gobiernos militares se enfrentan a una creciente inseguridad, a pesar de haber prometido que una ruptura con sus socios occidentales y un acercamiento con Rusia les ayudarían a combatir las insurgencias con mayor eficacia.

Níger, Malí y Burkina Faso, cabe recordar, crearon la Alianza de Estados del Sahel en 2023 tras romper con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y expulsar a las fuerzas francesas para estrechar sus vínculos con Moscú.

Níger prevé nuevos intentos de ataques, pero declinó proporcionar detalles sobre los planes militares, alegando que las operaciones de seguridad no se anunciarían públicamente.