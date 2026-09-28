La líder del Partido Socialdemócrata renuncia a formar Gobierno en Suecia y devuelve al mandato al Parlamento

Archivo - La líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersson (archivo) - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersson, ha anunciado este lunes que da carpetazo a sus esfuerzos para formar el nuevo Gobierno debido a que no cuenta con los suficientes apoyos parlamentarios, diez días después de recibir el mandato para ensamblar el Ejecutivo después de la victoria de su formación en las elecciones en el país europeo.

Andersson ha resaltado que en estos momentos "no se dan las condiciones" para que pueda convertirse en primera ministra en Suecia y ha resaltado que "hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas durante las próximas semanas", dado que comunicará al presidente del Parlamento Andreas Norlen, que entrega su mandato para que nomine a otro candidato.

Así, ha desvelado que su decisión tiene como principal motivación el paso del Partido de la Izquierda sobre su apoyo al candidato del conservador Partido Moderado al puesto de presidente del Parlamento, algo que le ha llevado a la conclusión de que para ella "no es posible formar un Gobierno", según ha recogido la cadena de televisión sueca SVT.

"Es razonable que la constelación que se ha formado en torno a la elección del presidente del Parlamento pueda avanzar e intentar lograr un acuerdo también sobre el próximo Gobierno", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que parte de la base de que "el mandato exploratorio debe recaer también en uno de estos partidos".

Norlen encargó el 18 de septiembre a Andersson --quien ya fue jefa de Gobierno entre 2021 y 2022-- que forme Gobierno tras la victoria de su partido en las elecciones y la posterior dimisión del primer ministro Ulf Kristersson, tras lo que la líder socialdemócrata inició una ronda de contactos para intentar pactar el nuevo Ejecutivo en Suecia.

Los resultados de las últimas elecciones dieron una mayoría ajustada al bloque de cuatro partidos encabezado por los socialdemócratas de Andersson, que recabaron 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 obtenidos por el bloque conservador formado por el anterior Gobierno tripartito y los populistas de derecha.