El líder del principal partido opositor pide convocar elecciones para elegir a su sucesor tras ser destituido

Archivo - Ozgur Ozel, líder del principal partido de la oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Ozgur Ozel, líder del principal partido de la oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha pedido este miércoles convocar elecciones a nivel interno para elegir a su sucesor tras ser destituido después de que un tribunal declarara ilegales las primarias celebradas a finales de 2023, en las que la formación lo eligió al frente de la formación.

En un discurso ante seguidores del partido durante una protesta en la ciudad de Esmirna, Ozel ha instado a apoyar la celebración de estos comicios para lograr un "nuevo liderazgo" tras la decisión judicial, que ha vuelto a poner en el cargo a Kemal Kiliçdaroglu, considerado por muchos consideran un traidor.

Así, ha instado a que los miembros del CHP a "elegir directamente al líder del partido" para resolver la crisis interna que atraviesa, según informaciones del diario 'Hurriyet'. "Hagamos que dos millones de miembros del CHP elijan", ha añadido.

Kiliçdaroglu hace frente ahora a las protestas y críticas de un gran sector de la formación. No obstante, Ozel ha defendido que "no se trata de una lucha entre ambos sino entre la nación y el presidente del país", Recep Tayyip Erdogan, al que acusan de instrumentalizar el aparato de justicia del país para beneficiarse y silenciar a sus críticos.

"Este no es un enfado que se pueda acallar. Esta es la rabia de aquellos que están cansados de perder y que se sienten traicionados. Por esa razón, os ruego que escuchéis y seáis rápidos a la hora de eliminar este problema. Hagamos que la rabia termine y marchemos juntos. No dejemos que nos venzan", ha apuntado.

Este último fallo judicial anula el nombramiento de Ozel como presidente del partido al considerar que se produjeron amaños e irregularidades en el proceso que lo llevó a encabezar la formación en 2023.