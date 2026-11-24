Archivo - La ex primera ministra sueca, Magdalena Andersson. - Ninni Andersson/Government Offices of Sweden / Xin

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, la ex primera ministra Magdalena Andersson, ha reiterado este martes que no se dan las condiciones para formar un Gobierno en el país escandinavo liderado por su formación, ante la falta de acuerdo con el Partido de la Izquierda, mientras que el Partido del Centro sopesa pactar con las formaciones de derecha encabezadas por el actual primer ministro, Ulf Kristersson.

"Hemos mantenido buenas conversaciones y hemos avanzado, pero, dado que el Partido de Izquierda ha decidido no negociar, ahora no se dan las condiciones para que pueda formar un Gobierno que cuente con la tolerancia del Riksdag", ha afirmado Andersson en rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Congreso, Andreas Norlen, que pilota el proceso de contactos para el próximo Ejecutivo.

De esta forma ha dado cuenta de los contactos informales con la Izquierda para que tenga influencia en un eventual Ejecutivo, al tiempo que encaja su posición con las líneas rojas del Partido del Centro, que ya se ha abierto a pactar tanto a izquierda como a derecha. "Se han realizado esfuerzos para avanzar, pero, al mismo tiempo, no hemos podido mantener negociaciones políticas sustanciales entre los cuatro partidos, porque el Partido de Izquierda se ha negado a participar en ellas", ha asegurado en declaraciones recogidas por la cadena pública SVT.

De esta forma, Andersson, ganadora de los comicios celebrados en septiembre y que tenía más de cara la formación de Gobierno, ha atribuido el descarrilamiento de sus intentos de llegar a pactos a la posición de la formación izquierdista, tras asegurar que "en la práctica votarles supone votar a un Gobierno de derechas".

Por su lado, la líder del citado partido, Nooshi Dadgostar, ha cuestionado el liderazgo de Andersson, incidiendo en que tenía la responsabilidad de juntar a todas las formaciones del bloque rojo y verde y pese a ser la opción más votada ha fracasado en sus negociaciones, incidiendo en que su partido ha estado siempre abierto a entablar negociaciones con los socialdemócratas.

Simona Mohamsson, líder de los Liberales y actual ministra de Educación, ha lanzado igualmente críticas a Andersson, al señalar que se ha proyectado como "una primera ministra fuerte" pero ha sido incapaz de llegar a acuerdos con los partidos de su bloque. Del mismo modo ha denunciado el "fraudulento montaje" del partido hegemónico en Suecia, apuntando a la opción de que se repitan las elecciones para que los votantes puedan pronunciarse sobre el escenario político.

PRESIÓN SOBRE EL PARTIDO DEL CENTRO

En medio del bloqueo político, la pelota vuelve a estar sobre el tejado del Partido del Centro, cuya líder Elisabeth Thand Ringqvist, se ha abierto a pactar a izquierda y derecha, con la vista puesta en una reunión esta noche de su formación para tomar una dirección aunque al mismo tiempo está sometida a presión interna por el papel que puedan jugar Demócratas Suecos, la ultraderecha cuyo apoyo sería clave para sacar adelante un Ejecutivo de Kristersson.

"No hemos cambiado nuestra línea respecto a los Demócratas Suecos. Hemos abierto la puerta a conversaciones con Kristersson y para entender mejor el paquete completo que presentó hace 10 días. Nuestro objetivo es maximizar la influencia del Partido del Centro y minimizar la de los extremos", ha valorado en un mensaje difundido en redes sociales en el que apunta que necesita "discutir más a fondo" cómo funcionaría un gobierno de Kristersson en la práctica.

En una carta pública, cargos electos del partido han pedido a Ringqvist que no de "una nueva vía de influencia" a la ultraderecha, recalcando que es "impensable" que el partido forme un gobierno que necesite el "apoyo activo" de Demócratas Suecos para medidas clave como sacar adelante su presupuesto.

"Tanto nosotros como los votantes debemos tener plena confianza en que el Partido del Centro cumplirá esa promesa", ha indicado, en este sentido subraya que las diferencias con la Izquierda "son considerables" pero el choque con la ultraderecha gira en torno a cuestiones como "la visión de la igualdad de todas las personas, los derechos de las minorías y el tipo de sociedad que debe ser Suecia".

Las elecciones del pasado 14 de septiembre arrojaron el triunfo del Partido Socialdemócrata con un 28% de los votos y una distribución de escaños que le daba una ajustada victoria con 176 escaños frente a los 173 del bloque de derechas liderado por el primer ministro saliente. En plena parálisis, Norlen ha dado varios encargos para explorar la formación de Gobierno, actualmente en manos de Kristersson, si bien ha señalado que para Navidades los suecos deben tener un Ejecutivo o prepararse para volver a las urnas.