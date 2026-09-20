El líder del SPD se plantea "qué podemos mejorar" tras la subida de AfD en las elecciones regionales

El colíder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) Lars Klingbeil - Moritz Frankenberg/dpa

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colíder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Lars Klingbeil, ha abogado este domingo por analizar "qué podemos mejorar" tras la subida del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las recientes elecciones regionales.

"Como Gobierno Federal, debemos analizar por qué existe tanta incertidumbre en el país. Hay un fuerte rechazo a ciertas medidas que estamos tomando como Gobierno", ha afirmado el que es además vicecanciller y ministro de Finanzas del Gobierno de coalición con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que lidera Friedrich Merz.

Klingbeil ha afirmado que "no hemos logrado avanzar en las reformas tanto como deberíamos". "Los debates que hemos mantenido en Berlín se han limitado a recortes", ha planteado en una entrevista en la televisión pública alemana ARD.

"Por eso me tomo esto muy en serio. Creo que debemos observar estos resultados con humildad y cuestionarnos qué podemos hacer de otra manera, qué podemos mejorar. Al menos, esa es la forma en que creo que se debe reaccionar ante un resultado electoral así", ha argüido.

En concreto se ha referido a la supresión de la jubilación anticipada a los 63 años para quien haya acumulado 45 años cotizados. "Queremos que las pensiones sean justas también para las generaciones futuras. Pero me tomo en serio la preocupación de la gente. Y también me tomo en serio la resistencia existente", ha apuntado.

Además, Klingbeil ha rechazado cualquier debate interno a pesar de la oposición frontal a las reformas planteada por la presidenta de la región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Schwesig, una de las figuras más reforzadas tras su buen resultado en los comicios de este domingo.

AfD ha sido el más votado de nuevo en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 37% de apoyo, mientras que la CDU obtiene un 5,5% y es la quinta fuerza política, según la encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD.

En Berlín, un estado más poblado y capital del país, los resultados son muy distintos, con La Izquierda en cabeza (25,3%), seguido de la CDU (19,1), AfD (16,2%), Los Verdes (14,5%), SPD (12,1%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%).