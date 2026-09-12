La líder de los 'tories' denuncia que Trump "habla a la ligera" sobre Irlanda: "Genera tensiones innecesarias"

Archivo - La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, durante un foro en Westminster. - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha denunciado este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "habla a la ligera" sobre Irlanda, tras señalar le "encantaría" ver una unificación de la isla, y ha incidido en que estas declaraciones "frívolas" generan "tensiones innecesarias" como en el caso de anexionarse Groenlandia o Canadá.

"Está hablando a la ligera, como de costumbre, igual que hizo con Groenlandia y con la posibilidad de que Canadá se convierta en el 51º estado. Este tipo de declaraciones frívolas sobre el futuro de países democráticos no ayudan en absoluto y generan tensiones innecesarias", ha criticada la jefa de la oposición al primer ministro, Andy Burnham, que de momento no ha reaccionado a las palabras de Trump.

Badenoch ha recalcado que Irlanda del Norte forma parte de Reino Unido y pedido que el Gobierno británico haga una defensa del territorio "de manera clara y firme". "En un momento en que los separatistas están en el poder en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, necesitamos un Gobierno que defienda la Unión de manera clara y firme", ha subrayado.

Así ha incidido en que los conservadores "siempre" defenderá la Unión y ha pedido "la misma claridad" a Burnham en su respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense. En el marco de su viaje a Irlanda, Trump ha admitido que le "encantaría" la unificación de Irlanda, incidiendo en que Reino Unido tendría "algo que decir" pero recalcando que sería "algo fantástico".

Posteriormente en declaraciones desde la Embajada estadounidense en Dublín, el presidente estadounidense ha ironizado con que es una pregunta en la que "no importa lo que digas que no hay una respuesta buena" y ha señalado que la respuesta "genial" que ha dado se leerá en los periódicos de mañana

Badenoch ha afeado además a Burnham que abra la posibilidad a celebrar más referendos de independencia, después de que la pasada semana en una pregunta parlamentaria no zanjara el asunto y aludiera a que de momento no hay consenso para celebrar otra consulta en Escocia.