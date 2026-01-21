Los líderes de los 27 buscan mañana una respuesta común ante las amenazas de EEUU por Groenlandia y nuevos aranceles

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, conversan en la sala de reuniones de las cumbres de líderes de la UE en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN UNION - Archivo

Los líderes de los Veintisiete se reúnen este jueves en Bruselas en un Consejo Europeo extraordinario convocado por el presidente de la institución, António Costa, para acordar una respuesta conjunta a la amenaza de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia y de imponer aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en la isla del Ártico.

En plena crisis abierta con la Administración de Donald Trump por sus pretensiones de anexionarse parte del territorio de un país miembro de la UE, Dinamarca, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se encuentran apenas un mes después de la última cumbre del Consejo Europeo, esta vez para debatir una respuesta ante la "coerción" de Washington.

Durante estos últimos días, los líderes de la UE han mantenido contactos en eventos en los que han ido coincidiendo en los márgenes del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), aunque será en esta cumbre convocada durante la noche en Bruselas donde deberán fijar la posición de la Unión frente a Washington.

La cumbre pareció peligrar tras trascender que el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó al mandatario estadounidense, Donald Trump, a una cena en París con los países del G7 y a la que también estarían invitados ucranianos y rusos, aunque finalmente no llegó a confirmarse y el Consejo Europeo ha corroborado la asistencia del inquilino del Elíseo.

De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tomó este miércoles la decisión de no volver al Foro de Davos --donde habría coincidido con Trump-- para centrarse en la preparación de esta reunión "muy importante" y en la que se hará "balance" de la situación geopolítica de la Unión Europea, según explicó en una rueda de prensa el portavoz comunitario Olof Gill.

Está previsto que los líderes de los Veintisiete también aborden otros asuntos, como la posible participación de la UE a la Junta de Paz para la Franja de Gaza organizada por Estados Unidos, invitación que algunos países miembros ya han rechazado, como Francia, que ha argumentado que cuestiona los principios de la ONU por querer en un futuro mediar otros conflictos a nivel mundial.

TODOS SE SOLIDARIZAN CON DINAMARCA Y GROENLANDIA

Por el momento, hay consenso en torno a la defensa del Derecho Internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de los países de la UE, tal y como ha detallado el propio presidente del Consejo Europeo durante su intervención este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Según el socialista portugués, también hay un amplío apoyo y solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, a la vez que se comparte la importancia de la seguridad en la región del Ártico, que los Veintisiete sostienen que debe garantizarse a través de la OTAN.

Ante las amenazas arancelarias de Donald Trump a hasta seis países de la UE, los líderes de los Estados miembros coinciden en que hay que responder con firmeza, si bien no hay ninguna medida concreta sobre la mesa y todo depende de lo que acuerden en la cumbre extraordinaria que se celebra este jueves en la capital comunitaria.

ARANCELES Y MECANISMO ANTICOERCIÓN, POSIBLE DEFENSA

Durante su intervención en la Eurocámara, Costa avisó de que la Unión Europea tiene "el poder y las herramientas" para defenderse de "cualquier forma de coerción". "Estamos preparados para defendernos, para defender a nuestros Estados miembros, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas", esgrimió.

La primera respuesta que se baraja apunta a reabrir la guerra arancelaria con Washington, cancelando el acuerdo comercial cerrado con Donald Trump y reactivando el paquete de 93.000 millones en aranceles que la Unión guarda en el cajón desde el pasado verano y que entrarán en vigor el 6 de febrero salvo que los 27 acuerden lo contrario.

Hay otros instrumentos comerciales, como el mecanismo anticoerción que permite sancionar a países terceros que ejercen la presión económica para tratar de forzar a la UE, un instrumento muy potente pero de proceso más lento por lo que no permite una activación inmediata.

Con todo, aunque no está previsto en la agenda que tendrán los líderes --ya que se cerrará de manera definitiva este jueves por la mañana--, es probable que el freno a Mercosur por el Parlamento Europeo se cuela al inicio de la cumbre, dado que va la presidenta de la Eurocámara al arranque.

Además, durante estas últimas semanas se han acumulado asuntos que podrían ser objeto de ser tratados en este Consejo Europeo, como la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, la sanciones que la Comisión prepara contra Irán, o las negociaciones para el acuerdo de paz en Ucrania.