Líderes aliados de Ucrania rechazan parcialmente el plan de paz de Trump

Líderes aliados de Ucrania reunidos en la cumbre del G-20 celebrada este sábado en Johannesburgo (Sudáfrica) han expresado su rechazo a parte del plan de paz confeccionado por Estados Unidos para terminar con la guerra de Ucrania al expresarse en contra aspectos muy sensibles que aparecen en el documento norteamericano, como la cesión territorial de la región oriental ucraniana del Donbás a Rusia o a la reducción de las fuerzas militares de Ucrania.

En términos generales, los líderes consideran que el texto representa "una buena base" pero "necesita de trabajo adicional" que esperan limar en los próximos días y, en particular, en conversaciones con la nueva delegación ucraniana configurada a tal efecto este mismo sábado, encabezada por el jefe de la Oficina de Presidencia de Ucrania, Andri Yermak.

El documento reconoce "los continuos esfuerzos de Estados Unidos" para "llevar la paz a Ucrania" y destaca que el plan de paz de 28 puntos propuesto por Washington "incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera".

El texto está suscrito por el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin; la primera ministra italiana, Georgia Meloni, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todos ellos dejan claro al unísono que "el principio de que las fronteras no se deben cambiar por la fuerza" y también han expresado su "preocupación por la propuesta de limitar a las fuerzas armadas ucranianas, lo que dejaría a Ucrania vulnerable ante un futuro ataque", han indicado en un comunicado oficial.

"Estamos dispuestos a participar para garantizar que la futura paz sea sostenible", han añadido los firmantes antes de reivindicar por último que cualquier aspecto del plan de Trump que afecte a la UE y a la OTAN "deberán ser aceptados" precisamente por los Estados miembro tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, respectivamente.

"Aprovechamos esta oportunidad para subrayar la fuerza de nuestro apoyo continuo a Ucrania. Vamos a seguir coordinándonos estrechamente con Ucrania y Estados Unidos en los próximos días", concluyen.