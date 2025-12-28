Los líderes europeos constatan "buenos avances" tras su conferencia con Trump y Zelenski sobre Ucrania

Archivo - Ursula von der Leyen y Volodimir Zelenski (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Anders Kongshaug - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha constatado "buenos progresos" de cara a un acuerdo de paz en Ucrania en la videoconferencia que ha mantenido este domingo, junto a destacados líderes europeos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la reunión que estos dos últimos mandatarios han celebrado cara a cara en Florida (EEUU).

"Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos", ha indicado Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, sin embargo, ha declarado que, para estos esfuerzos, resulta "fundamental" que Ucrania y, por extensión, Europa, "cuente con garantías de seguridad firmes desde el día uno".

La videoconferencia ha tenido lugar por espacio de una hora y en ella han participado Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer; el presidente de Polonia, Karel Nawrocki, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

Trump y Zelenski han coincidido este domingo al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca" aunque el mandatario norteamericano ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

Entre ellos, destacaron ambos líderes, la posible admisión por parte de Ucrania de que, a cambio de las garantías de seguridad que pide Von der Leyen, habría perdido definitivamente los territorios conquistados por Rusia durante el conflicto; una cuestión todavía en el aire, a tenor por lo comentado en su rueda de prensa tras el encuentro.