Líderes europeos felicitan a Magyar por su victoria electoral en Hungría

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas (archivo) - Europa Press/Contacto/JAMES ARTHUR GEKIERE

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plebiscito sobre la Unión Europea en que se han convertido las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y la clara victoria del candidato europeísta, Péter Magyar, ha desencadenado una oleada de felicitaciones de jefes de Estado y de Gobierno y de dirigentes comunitarios.

La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado en redes sociales que "el corazón de Europa late esta noche con más fuerza en Hungría". Y en un segundo mensaje ha subrayado que "Hungría ha elegido Europa". "Europa siempre ha elegido Hungría. Un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece", ha resaltado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha publicado en redes una fotografía suya con Magyar, al que ha llamado para felicitarle por su victoria. "Francia celebra esta victoria, que representa un triunfo de la participación democrática, el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea y el lugar de Hungría en Europa", ha señalado. "Juntos, construyamos una Europa más soberana, por la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia", ha añadido.

En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha traslado sus "felicitaciones de corazón" a Magyar. "Espero trabajar con usted. Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y, por encima de todo, unida", ha publicado.

Desde Suecia, el primer ministro Ulf Kristersson ha destacado la "histórica" victoria del partido de Magyar. "Es un nuevo capítulo en la historia de Hungría", ha subrayado.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha destacado la "histórica elección" por "una Hungría libre y fuerte" dentro de una "Europa unida" y "rechazado las fuerzas que ignoran sus intereses". También la primera ministra letona, Evika Silina, ha felicitado igualmente a Magyar por su "histórica victoria". "Espero trabajar con usted en pro de los valores e intereses europeos comunes", ha indicado.

Completa el trío báltico el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien ha resaltado la "gran victoria de Europa". "Felicidades a Péter Magyar. Hay muchas cosas que podríamos y deberíamos hacer en pro de la democracia, la justicia y la paz", ha afirmado.

También se han sumado a las felicitaciones el primer ministro croata, Andrej Plenkovic; el primer ministro irlandés, Micheál Martin, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha recordado que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".