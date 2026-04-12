Zelenski felicita a Magyar por su "rotunda" victoria en las elecciones de Hungría

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su felicitación a Péter Magyar por la "rotunda" victoria de su partido, Tisza, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría.

"Es importante cuando se impone el enfoque constructivo. Ucrania siempre ha aspirado a relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos listos para avanzar en la cooperación con Hungría", ha afirmado Zelenski en redes sociales.

El dirigente ucraniano ha abogado por "que cada nación europea se refuerza y que millones de europeos busquen la cooperación y la estabilidad".

"Estamos listos para reunirnos y trabajar constructivamente en beneficio de las dos naciones, así como por la paz, seguridad y estabilidad en Europa", ha añadido.

La guerra de Ucrania ha sido uno de los principales caballos de batalla de la campaña electoral, ya que la oposición acusaba al primer ministro Viktor Orbán de afinidad con Rusia, mientras que éste aseguraba que estaba impidiendo meter a Hungría en la guerra.