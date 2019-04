Líderes políticos de Perú y América Latina despiden a Alan García

Actualizado 18/04/2019 7:37:48 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, rivales políticos como Ollanta Humala o Keiko Fujimori, así como numerosos ex dirigentes latinoamericanos han expresado este miércoles su pesar por la muerte del ex mandatario peruano Alan García, que se ha disparado cuando iba a ser detenido por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Vizcarra ha sido el primer en reaccionar, ofreciendo así la confirmación definitiva del trágico desenlace. "Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", ha dicho en Twitter.

Por la misma vía, el primer ministro, Salvador del Solar, ha trasladado sus condolencias, "en estos momentos de dolor, a los familiares del ex presidente Alan García, a sus seres queridos y a los militantes del Partido Aprista Peruano".

Desde el arco opositor, el también ex presidente peruano, Ollanta Humala, igualmente investigado por el caso Odebrecht, ha lamentado la muerte de su antecesor en el cargo. "Respetamos el dolor de sus seres queridos", ha escrito en dicha red social.

En la misma línea, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, principal fuerza opositora, también salpicada por Odebrecht, ha recibido "con mucha tristeza" la noticia de "la trágica partida" de García: "Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del Partido Aprista Peruano. Elevo mis oraciones por él y sus seres queridos".

El final de García ha concitado asimismo la solidaridad regional. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe, con quien coincidió en el Gobierno, le ha definido como "un buen amigo de Colombia" con quien cultivó unas relación bilateral "excelente". "Solidaridad con los suyos", ha escrito en Twitter.

"Lamento profundamente la trágica muerte del ex presidente de Perú Alan García", ha indicado el mandatario chileno Sebastián Piñera. "Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la Presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia", ha declarado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile ha querido transmitir en un comunicado el "sentimiento de pesar" de los chilenos por el fallecimiento de García. "El expresidente peruano, de larga e importante trayectoria política, incluyendo dos períodos presidenciales, jugó un rol muy relevante en las relaciones bilaterales entre Chile y Perú y fue una importante figura latinoamericana a nivel internacional", recoge el texto.

"Chile expresa su solidaridad con el Gobierno, el pueblo peruano y su distinguida familia y se hará representar oficialmente en sus exequias", señala.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también han lamentado su muerte. En declaraciones a la prensa, Almagro ha querido expresar sus "condolencias" y ha comparado a García al exdirigente uruguayo Julio María Sanguinetti.

"Definitivamente un referente en la política del continente durante tantos años. Era, creo, el único expresidente con una vigencia política muy particular, junto con el expresidente Sanguinetti, de esa generación de transición posdictaduras. Así que mi dolor y mi expresión de condolencias", ha aseverado.

En el otro extremo, el presidente boliviano, Evo Morales, se ha mostrado "conmovido". "Nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba", ha apuntado en la red social.

Colombia, por su parte, ha manifestado su "consternación" y ha expresado sus "sentidas condolencias por la muerte del exmandatario", tal y como indica un comunicado del Ministerio de Exteriores.

"Hacemos extensivo este mensaje a su familia, a las autoridades y al pueblo peruano", ha subrayado Bogotá, que ha destacado los "profundos lazos de amistad y solidaridad con Perú en un momento de aflicción".

LA MUERTE DE GARCÍA

Los acontecimientos se han desencadenado en las últimas horas por una orden de la Fiscalía emitida el martes por la noche en la que pedía diez días de prisión preliminar para García y otras nueve personas, incluidos algunos de sus antiguos colaboradores, por la construcción de dos tramos de la Línea 1 del metro de Lima.

A las 6.30 (hora local) de este miércoles, agentes de Fiscalía y Policía se han presentado en su casa de Lima para detenerlo. García les ha pedido unos minutos para llamar por teléfono a su abogado, se ha encerrado en una habitación y se ha disparado en el lateral derecho del cráneo.

Ha muerto en el Hospital Casimiro Ulloa de Lima después de someterse a una intervención quirúrgica durante la cual ha sufrido hasta tres paros cardiorrespiratorios. El APRA, su partido, ya ha convocado una vigilia en la Casa del Pueblo --sede fundacional-- para despedir a García.