Líderes de la UE critican el acuerdo del diésel entre EEUU y Rusia porque financia la guerra de Ucrania

Varios líderes europeos durante el Consejo Europeo que inicia este jueves, en Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea han expresado este jueves su apoyo a Ucrania tras la decisión de Washington de permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos y han lamentado que esta medida contribuya a financiar la guerra de Moscú contra Kiev, justo en un momento en el que el país invadido afronta una intensificación de los ataques rusos y necesita garantizar su financiación para el próximo año.

Así se han pronunciado varios jefes de Estado y de Gobierno a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas, donde han cuestionado el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin y han defendido la necesidad de mantener la presión económica sobre Rusia, aunque algunos dirigentes, como el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, han respaldado la medida estadounidense para contener los precios de los combustibles.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha sido de las primeras en rechazar el acuerdo de Trump, llegando a ironizar con que Washington y Bruselas tienen "enfoques diferentes sobre esta guerra", ya que los europeos consideran que "hay que presionar al agresor para que detenga la guerra" y "no a la víctima para que se rinda".

"Presionar a Ucrania no es el enfoque correcto y por eso Europa sigue apoyando a Ucrania", ha añadido Kallas, señalando que la actitud estadounidense lleva así más de un año y que por ello, si Rusia no ha conseguido sus objetivos, es porque "Europa es un actor fuerte en este escenario".

Otra de las voces críticas con el acuerdo de la Administración Trump ha sido el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, que ha señalado que lo anunciado por Estados Unidos "no constituye una medida eficaz ni coherente" para resolver el alza de los precios energéticos ni para acabar con la guerra en Ucrania.

"No es una medida eficaz, no supone una solución al problema que tenemos delante. Y tampoco es coherente, porque envía una señal equivocada en relación con la agresión de Rusia contra Ucrania", ha indicado en declaraciones a los medios antes de acudir a la cumbre de líderes.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, también ha secundado la opinión de sus compañeros, esgrimiendo que "incrementar la financiación de la guerra de Rusia", como hace Estados Unidos con su acuerdo con Moscú, es "una mala señal". "Por supuesto, tenemos que limitar los ingresos que Rusia puede obtener de sus exportaciones", ha defendido.

"Por favor, mantengámonos unidos dentro de nuestra familia, porque Rusia está poniendo en cuestión nuestro modo de vida, nuestras normas, el Estado de derecho, las reglas democráticas, los derechos humanos, todo", ha afirmado por su parte el primer ministro de Lituania, Gitanas Nauseda.

LA "PROBLEMÁTICA" DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO RUSO

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha definido la situación en Ucrania como "muy peligrosa" por el incremento de los ataques aéreos, y por ello ha lamentado "este nuevo acuerdo" entre el presidente Trump y Putin. Así, ha instado a sus colegas a centrarse en la financiación a Kiev, sobre todo para cubrir sus necesidades el próximo invierno.

También se ha referido a la adopción de sanciones adicionales contra Rusia, poniendo como ejemplo la expedición de visados turísticos a ciudadanos rusos. "Espero que hoy podamos acordar en las conclusiones iniciar el proceso para estudiar cómo podemos dejar de expedir visados a los ciudadanos rusos. Creo que es evidente que tenemos que hacerlo", ha remachado.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha subrayado la necesidad de dejar de depender de los combustibles fósiles procedentes de Rusia porque, cuando se compra algo a Moscú, obtiene fondos para "financiar la guerra".

Además del acuerdo de diésel, la socialista danesa ha calificado como "problemático" la dependencia de muchos ejércitos de Starlink, el sistema de satélites del magnate Elon Musk, y que ha funcionado a una velocidad más lenta en los últimos días después de los desacuerdos entre Estados Unidos y Ucrania.

UNA CERVEZA MENOS CADA EUROPEO, PODEMOS PERMITÍRNOSLO

El nuevo primer ministro letón, Andris Kulbergs, ha defendido la necesidad de seguir apoyando financieramente a Ucrania. "Deberíamos pensar menos en nosotros mismos y más en lo que es mejor para Europa en general", ha esgrimido.

El dinero que necesita Ucrania, ha incidido Kulbergs, "es una cerveza menos para cada europeo al año y podemos permitírnoslo". "Si bebemos menos salvamos sus vidas, tan simple como eso", ha recalcado, reclamando más sanciones contra Rusia, empezando por los visados, así como una mejor ejecución de las que ya están en vigor.

Por su parte, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha abogado por más sanciones contra Rusia, limitando su capacidad de vender combustible, el paso de grano ruso por territorio de la UE y la suspensión de la concesión de visados a ciudadanos rusos. "Es comprensible que uno no les quiera cerca de sus casas", ha añadido.

Ron Jetten, primer ministro de Países Bajos, ha señalado que "la única razón por la que continúa la guerra sin sentido es porque Putin ha elegido que así sea" y, por tanto, es el que podría ponerle fin iniciando negociaciones para una paz "justa y duradera".

"Mientras no sea así, los ucranianos tendrán que defenderse a sí mismos y defender los valores europeos, y permanecemos hombro con hombro con los ucranianos", ha añadido, para después reclamar a los líderes de la UE "hacer más" tanto en el plano militar como en el financiero y lamentar que algunos socios "se están quedando atrás" en el apoyo a Kiev.

BULGARIA APOYA EL ACUERDO DE EEUU

La voz discordante ha sido el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, que ha apoyado el acuerdo de Washington con Moscú dados lo "elevados precios de los combustibles", en su opinión, el principal problema de Europa "ahora mismo".

"Agradecemos cualquier medida destinada a reducir los precios de los combustibles y garantizar nuestra competitividad. No apoyo los ataques contra ninguna refinería. Tampoco apoyo los ataques contra centrales energéticas, como los que Rusia lleva a cabo contra las instalaciones energéticas de Ucrania", ha explicado.