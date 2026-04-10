La Liga Árabe condena la "brutal agresión israelí" y pide incluir a Líbano en el alto el fuego entre EEUU e Irán

Archivo - El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, durante una rueda de prensa en la capital de Jordania, Amán, en junio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe ha condenado este viernes la "brutal y bárbara agresión israelí" contra Líbano y ha reafirmado su apoyo a Beirut, al tiempo que ha expresado su apoyo a la inclusión del país en la tregua de dos semanas recientemente pactada entre Estados Unidos e Irán.

El secretario general del organismo, Ahmed Abul Gheit, ha trasladado al primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, su "total solidaridad" ante los bombardeos israelíes, antes de lamentar la "difícil situación" en el país, según un comunicado publicado por la Liga Árabe en redes sociales.

Así, ha respaldado los esfuerzos de Líbano para ejercer el control único de las armas, en referencia a los intentos de desarmar al partido-milicia chií Hezbolá, así como la decisión de Beirut de iniciar negociaciones con Israel para intentar cerrar un acuerdo de paz.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.