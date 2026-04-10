Pakistán y Francia insisten en la plena aplicación del alto el fuego en Líbano

Edificio de apartamentos en Ain Al Mraisé en Beirut tras un ataque aéreo israelí. - Ankhar Kochneva / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pakistán y Francia han recalcado este viernes la necesidad de la plena aplicación en Líbano del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán, en un momento en el que Islamabad busca acoger negociaciones entre las partes para un cese de las hostilidades tras el alto el fuego de dos semanas pactado esta semana.

En una llamada, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y su colega francés, Jean-Nöel Barrot, han coincidido en su preocupación por la situación en Líbano, recalcando que se debe extender el alto el fuego a este país.

"Expresaron su preocupación por las graves violaciones del alto el fuego en Líbano y subrayaron la importancia de la plena implementación y el respeto del alto el fuego", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Pakistán sobre el contacto.

Barrot ha felicitado a Pakistán por su papel para lograr una tregua temporal y expresó el apoyo de Francia a los esfuerzos continuos de Islamabad "hacia una vía diplomática para una paz y estabilidad duraderas en la región".

Israel lanzó el miércoles sus ataques más masivos desde el inicio de la guerra contra Líbano, justo cuando entraba en vigor un alto el fuego que implica a Estados Unidos, Irán y sus aliados, pero que según la parte estadounidense no se aplica a Líbano, pese a que en un primer momento el país mediador, Pakistán, sí que confirmó este punto.

Un día después, el jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" al partido milicia chií Hezbolá, si bien quedan por concretarse los detalles de este proceso de conversaciones.