La Liga Árabe pide a los hutíes levantar "inmediatamente" las "restricciones" a la entrega de ayuda en Taiz, Yemen

Archivo - Imagen de archivo de varios hutíes armados en Yemen. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmi, ha reclamado este jueves a los hutíes que levanten "inmediatamente" las "restricciones" impuestas a la entrega de suministros y ayuda a la cercada ciudad de Taiz, en el marco de los combates desatados tras la ofensiva lanzada en septiembre por los rebeldes.

Así, ha mostrado su "profunda preocupación" por "el deterioro de la situación sanitaria en la provincia de Taiz", antes de agregar que "los hospitales de la zona hacen frente a una grave escasez de combustible, oxígeno, medicamentos y suministros médicos", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Es una situación que amenaza con provocar la suspensión de servicios esenciales, entre ellos, el funcionamiento de las incubadoras para bebés prematuros y recién nacidos", ha alertado, antes de incidir en que "la continua obstrucción al suministro de recursos vitales amenaza con desencadenar una catástrofe humanitaria y pone en peligro inminente la vida de niños y pacientes".

Fahmi ha tildado de "inaceptable" el bloqueo al acceso a la atención médica y la ayuda humanitaria y ha incidido en que "salvar vidas no puede posponerse ni supeditarse a cálculos políticos o militares", motivo por el que ha reclamado a los rebeldes que retiren sus restricciones a la entrega de ayuda y "garanticen un paso seguro para pacientes y personal médico".

En este sentido, ha subrayado que los hutíes "son responsables de las consecuencias humanitarias derivadas de estas restricciones", al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de "investigar estas violaciones" y "exigir responsabilidades a cualquier persona que participe en la obstrucción de la entrega de la ayuda humanitaria, en actos de terror contra la población civil o en acciones que pongan en peligro sus vidas".

Por último, ha recalcado la "urgente necesidad" de que las organizaciones humanitarias puedan suministrar de forma "segura, sostenible y sin obstáculos" el combustible, oxígeno y material médico necesario en los hospitales, algo que "es fundamental para evitar el colapso de la atención sanitaria y proteger la vida de los niños y pacientes".

Naciones Unidas expresó en octubre su "alarma" por el cerco impuesto por los hutíes en torno a la ciudad de Taiz en el marco de la ofensiva lanzada en septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente, al tiempo que reclamó que se autorice la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria a los residentes.

En esta línea, el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Yemen, Akhil Iyer, apuntó que "la intensificación de los combates y la escasez de combustible amenazan los sistemas de abastecimiento de agua" del organismo en la ciudad "que dan servicio a unos tres millones de personas, de las que al menos 1,6 millones son niños y niñas".

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.