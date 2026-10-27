La Lista Estudiantil de Serbia exige la remodelación de la cúpula directiva de la radiotelevisión pública RTS

Estudiantes serbios se reúnen en Belgrado para celebrar su victoria en las elecciones - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Lista Estudiantil de Serbia ha reclamado este martes la dimisión inmediata de la cúpula de la radiotelevisión pública nacional, RTS, al considerar que ha actuado a las órdenes del expresidente Aleksandar Vucic durante toda la campaña electoral, que finalmente concluyó con la victoria de los candidatos presentados por el alumnado de las universidades del país y la derrota del líder nacionalista tras más de una década de mandato.

"Exigimos la dimisión inmediata del Director General de RTS, su adjunto, los redactores jefes y los redactores jefes responsables del programa informativo, así como de todos los editores de dicho programa", ha avisado la Lista Estudiantil en uno de sus primeros grandes anuncios tras su victoria del pasado fin de semana.

En un comunicado publicado en Instagram, los estudiantes recuerdan que "los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz, completa, imparcial y oportuna" y que cuando un medio de comunicación público "subordina el ejercicio de ese derecho a los intereses del poder político, socava la confianza pública, profundiza las divisiones sociales y se desvía de su función fundamental".

En un momento dado, los estudiantes extienden sus quejas más allá de la campaña electoral para denunciar, en términos generales, que la RTS ha representado de manera "inadecuada las demandas estudiantiles y el descontento cívico" a raíz de la tragedia de la estación de tren de Novi Sad: la muerte de 14 personas por el colapso de una marquesina, detonante de las protestas que finalmente han acabado transformándose en este movimiento social que ha derrotado a Vucic.

La falta de transparencia que caracterizó la reacción del Gobierno serbio durante las semanas inmediatamente posteriores al colapso de la marquesina se extendió también a la RTS, juzgan los estudiantes, al exhibir "la falta de un escrutinio crítico adecuado del trabajo de los funcionarios públicos". "En nuestra opinión, difundir mensajes gubernamentales sin la debida verificación y contexto representa una grave violación de los estándares profesionales", añaden a este respecto.

Los estudiantes, por último, informan de que los candidatos de la lista recibirán instrucciones "para incluir entre las prioridades de su labor parlamentaria el inicio del procedimiento para cubrir los puestos vacantes" en el consejo del Órgano Regulador de los Medios Electrónicos "y garantizar su plena composición de nueve miembros".