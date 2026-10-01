Lituania califica de "declaración desesperada" las "amenazas" de Rusia respecto a Kaliningrado

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial, 15 julio 2025 - Yauhen Yerchak / Zuma Press / Europa Press
MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha calificado este jueves la nueva "amenaza" de Rusia a los socios de la OTAN en relación a Kaliningrado como una "declaración desesperada", asegurando que se siente "realmente acorralada", después de que Moscú advirtiera con el uso de armas nucleares para proteger a su exclave.
Nauseda ha asegurado que Rusia ya no le "sorprende demasiado" porque se encuentra en una "situación" en la que emitirá este tipo de informes de "propaganda" con "mayor frecuencia", en declaraciones a los medios recogidas por la cadena de televisión LRT.
El presidente hizo estas declaraciones después de que la Embajada rusa en Bélgica afirmara esta semana en sus redes sociales que Moscú está dispuesta a utilizar "todo su arsenal de armas" si los países de la OTAN intentan aislar Kaliningrado del resto de Rusia.
En este sentido, ha afirmado que la OTAN es una organización defensiva que no ha planeado ni planeará "tomar medidas agresivas" con respecto al tema de Kalingrado. Nauseda ha añadido que Lituania "como Estado por el que transita Rusia", mantiene su "compromiso" como país de tránsito de "conformidad con todas las obligaciones internacionales".
El acceso al exclave ruso de Kaliningrado se ha visto restringido por vía férrea y marítima como consecuencia de las acciones de los aliados de la OTAN, principalmente Lituania, en represalia por la guerra de Ucrania. Unas medidas que Moscú ha calificado de "bloqueo ilegal" y han motivado en gran parte esta última advertencia.
El Kremlin ha asegurado que Kalingrado es una región de "suma importancia" y como "parte integral" de Rusia cuenta, como no puede ser de otra forma, con plenas garantías de seguridad en caso de una posible amenaza. No obstante, ha reafirmado que no está buscando la confrontación con los aliados de la OTAN.