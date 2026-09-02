Lituania pide una respuesta conjunta de la OTAN a Rusia "en la zona gris" tras el ataque fallido en Leipzig

Archivo - El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas - Britta Pedersen/dpa - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, ha señalado este miércoles que la OTAN debe plantear una respuesta conjunta y "equivalente" a los ataques híbridos de Rusia, apelando a que el bloque militar se mueva en "la zona gris".

"Actualmente, tenemos un problema que Rusia no va a solucionar. Esto significa que nosotros, como organización de la OTAN, debemos ser capaces de luchar y dar una respuesta equivalente en esa zona gris, ante las amenazas a las que nos enfrentamos hoy", ha declarado el titular de Defensa báltico en unas palabras recogidas por la cadena LRT.

De esta forma, no ha dudado en tachar a Rusia de "estado terrorista" tras incidir en que Alemania le ha señalado como el responsable de "un intento de cometer un acto terrorista".

Kaunas ha señalado que en el seno de la OTAN los países manifiestan "cada vez con mayor contundencia y claridad" la amenaza que representa Rusia, por lo que ha pedido que den un paso más y "preparar una respuesta unificada ante tales amenazas".

Alemania atribuyó este martes el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig, sucedido a principios de agosto, a Moscú. Berlín ha tomado medidas en represalia como el cierre del consulado general ruso en Bonn y ha negado que este paso responda a motivos electoralistas, como ha sugerido el presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha acusado a las autoridades alemanas de fabricar pruebas.