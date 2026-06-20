Llega a Irán el ministro del Interior paquistaní para seguir discutiendo las negociaciones con EEUU

El ministro del Interior de Pakistán, Moshin Naqvi, en primer plano, secundado por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi
El ministro del Interior de Pakistán, Moshin Naqvi, en primer plano, secundado por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 20 junio 2026 14:23
Seguir en

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Pakistán, Moshin Naqvi, ha llegado este sábado a Irán para seguir tratando con las autoridades del país el discurrir del acuerdo preliminar alcanzado esta semana entre Washington y Teherán, gracias en parte a la mediación paquistaní.

La radiotelevisión oficial de Irán, IRIB, ha confirmado la llegada del ministro a Masshad, donde se reunirá con altos cargos iraníes y visitará el santuario de Raza.

En su última visita, a principios de esta semana, Naqvi se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y con el ministro del Interior, Eskandar Momeni.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado