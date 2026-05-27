Localizadas con vida las siete personas atrapadas durante una semana en una cueva inundada de Laos

Archivo - Bandera de Laos - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Laos han informado este miércoles de que han localizado con vida a las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de la provincia central de Xaisomboun, en un incidente que ha recordado al caso de los doce adolescentes y un adulto que fueron rescatados en 2018 en una cueva de Tailandia.

Todos ellos han sido encontrados sanos y salvo por los equipos de rescate, que localizaron primero a un grupo de cinco a unos 300 metros de la entrada de la cueva y, posteriormente, en una segunda operación, a los dos restantes, según informaciones del diario 'Vientiane Times'.

Un portavoz de la Comisión Provincial de Información y Educación del Comité Central de Xaysomboun ha declarado que poco después del hallazgo se ha procedido a informar debidamente a los allegados y familiares que permanecían a la espera en las inmediaciones de la cueva desde hacía días.

Las autoridades han confirmado así que los siete hombres están conscientes y tendrán que someterse ahora a varios exámenes médicos antes de poner en marcha las labores de extracción. "Estamos planificando cómo sacarlos con sumo cuidado, priorizando la seguridad, ya que la entrada de la cueva es muy estrecha y las condiciones en su interior son peligrosas", han afirmado.

Se espera que todos ellos puedan ser rescatados con éxito este jueves si las condiciones meteorológicas lo permiten. Todos ellos son del distrito de Longchaeng y entraron en la cueva el 20 de mayo buscando yacimientos de oro antes de quedar atrapados por las intensas lluvias registradas en la zona, que provocaron inundaciones en el interior.

Los esfuerzos iniciales de rescate se vieron obstaculizados por la crecida del agua, el lodo, la dificultad del terreno y el mal tiempo, lo que obligó a los rescatistas a bombear agua de la cueva día y noche para facilitar la entrada. En las labores han participado varios grupos de expertos, incluidos varios especialistas que participaron en el rescate de los adolescentes tailandeses de la cueva Tham Luang hace ocho años.