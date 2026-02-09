Londres afirma que Moscú da pasos para dar "extensas competencias" al FSB sobre las redes de comunicación de Rusia

Archivo - Una bandera de Rusia en el edificio de la Embajada rusa en Alemania (archivo) - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que Rusia está dando pasos para dar "extensas competencias" al Servicio Federal de Seguridad (FSB) sobre las redes de comunicaciones del país, al hilo de un proyecto de ley que permitiría bloquear estos servicios en caso de que las autoridades consideren que existen "amenazas de seguridad".

Así, han reseñado que la Duma aprobó el 27 de enero "unas enmiendas respaldadas por el Gobierno que permitirían al FSB bloquear el Internet móvil y fijo, los servicios telefónicos y 'cualquier otro medio de comunicación' frente a 'amenazas de seguridad' descritas de forma vaga".

"El proyecto de ley obligaría a los operadores de telefonía suspender los servicios inmediatamente después de recibir una orden de FSB, protegiéndolos de cualquier consecuencia financiera por los consecuentes apagones", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en redes sociales.

En este sentido, han manifestado que "dado que la ley rusa define los 'servicios de comunicaciones' como algo que cubre voz, texto, imágenes y datos transmitido por radio, fibra óptica u otros sistemas electromagnéticos, las enmiendas darían al FSB un alcance sin precedentes en todo el marco de comunicaciones".

"Este esfuerzo legislativo va en línea con un endurecimiento general de los controles de la información en Rusia, incluidas nuevas órdenes del presidente ruso (Vladimir) Putin para limitar el 'software' de países 'enemigos'", han sostenido, antes de agregar que, en caso de ser adoptadas, las enmiendas "formalizarán y expandirán la capacidad del Estado para silenciar las comunicaciones".

De esta forma, han incidido en que este paso "reforzaría una trayectoria hacia un mayor control Estatal, que ha aumentado desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022", al tiempo que han añadido que las medidas coinciden además con "el creciente papel de Rusia a la hora de exportar tecnologías de censura y cierre (de redes) en el extranjero".

"Investigaciones de medios privados muestran que Rusia ayudó a Irán a construir uno de los sistemas de control de Internet más avanzados jamás desplegados, centrados en una inspección profunda en de paquetes capaz de limitar aplicaciones, bloquear VPN y rastrear a los organizadores de protestas en tiempo real", han zanjado.