Londres afirma que la pérdida de "profesionales" fuerza a Rusia a depender en Ucrania de soldados "poco preparados"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado que "la mayoría" de los "profesionales" del Ejército de Tierra de Rusia que iniciaron la invasión de Ucrania hace cuatro años no están ya en sus puestos, lo que "fuerza" a Moscú a "depender de una gran masa de personal poco preparado" para continuar la guerra, desatada en 24 de febrero de 2022.

Así, han señalado que "como parte de esta transición a la masa, Rusia está reestructurando sus fuerzas de vuelta a un concepto de fuerza de división", si bien "debido a la necesidad de aplicar presión constante sobre el frente, las tasas de bajas siguen siendo altas, lo que limita la capacidad de Rusia para formar unidades nuevas o reconstituir las existentes".

"Las más de 1.250.000 bajas rusas, entre muertos y heridos, han socavado la calidad de la fuerza de Rusia", han sostenido, antes de insistir en que "la mayoría del personal que sirve a día de hoy en el Ejército ruso ha recibido un entrenamiento mínimo, forzando a los comandantes rusos a usar tácticas básicas para lograr avances, pese a las elevadas tasas de bajas asociadas".

En este sentido, han manifestado que "las fuerzas rusas han adaptado sus tácticas con un mayor uso de vehículos ligeros, drones y grupos de infiltración, lo que ha permitido sobrepasar las posiciones defensivas ucranianas y afectar la logística ucraniana, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de redes sociales.

"A pesar de los costes impuestos a sus fuerzas terrestres, Rusia ha sido capaz de imponer una presión constante sobre las defensas ucranianas", han reconocido, al tiempo que han afirmado que Moscú "aceleró" sus "avances territoriales" en Ucrania en 2025, "con un pico a finales de año".

Por ello, los servicios de Inteligencia británica han reseñado que "las continuadas operaciones ofensivas han estado apoyadas en la tolerancia de la cúpula rusa a las bajas y en la ventaja cuantitativa de las Fuerzas Terrestres Rusas respecto a la Fuerzas Armadas ucranianas".