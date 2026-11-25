Torre del Fondo de Inversión Pública en el Distrito Financiero Rey Abdalá en Riad, Arabia Saudí, dañada en un ataque atribuído al grupo hutí. - Saudi Press Agency / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes la imposición de un paquete de sanciones contra el movimiento insurgente de los hutíes de Yemen --conocido formalmente como Ansar Alá-- y cuatro de sus altos cargos en respuesta a la reanudación de los ataques tanto en territorio yemení como contra infraestructuras civiles en Arabia Saudí, así como por graves violaciones de los Derechos Humanos.

Según ha detallado el Ministerio de Exteriores británico en un comunicado, las medidas conllevan la congelación de activos y la inhabilitación para ejercer cargos directivos para la propia organización armada, a la que Londres responsabiliza de amenazar la paz y la estabilidad de Yemen, atacar el transporte marítimo internacional en el mar Rojo y el golfo de Adén y lanzar misiles y drones contra socios regionales.

De forma individual, las autoridades británicas han decretado la congelación de bienes, la prohibición de viajar al país y la inhabilitación directiva contra el ministro del Interior de los hutíes en Saná desde 2019, Abdulkarim Amir al Din Husein al Huti; el jefe del Servicio de Seguridad e Inteligencia insurgente, Abdul Hakim Hashem Ali al Jaiwani; el juez nombrado por el grupo Mohamed Mufleh; y el fiscal superior Sarim al Din Mufadal.

Londres vincula a estos cuatro responsables con graves abusos contra los Derechos Humanos, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas mediante descargas eléctricas y palizas, así como actos de violencia sexual y violaciones cometidas contra prisioneros y mujeres detenidas en centros de reclusión bajo control hutí.

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, ha subrayado que "la renovada agresión de los hutíes contra nuestros socios y civiles inocentes es inaceptable y deben rendir cuentas", al tiempo que ha advertido de que las acciones "temerarias" del grupo respaldado por Irán en el estrecho de Bab el Mandeb alteran las cadenas de suministro globales y "encarecen el coste de la vida para las familias británicas".

"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras grupos como los hutíes llevan a cabo acciones que aumentan el coste de la vida para los británicos e intentan socavar deliberadamente la estabilidad de Oriente Próximo", ha recalcado Miliband, reiterando el respaldo de Londres al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y a Arabia Saudí.

El anuncio de Reino Unido coincide con un repunte de la escalada bélica en la región después de que la coalición liderada por Arabia Saudí ordenara este martes a la población civil evacuar el puerto yemení de Hodeida ante el inicio inminente de bombardeos en represalia por el impacto de un dron hutí contra un rascacielos del Centro Financiero Rey Abdulá de Riad, un ataque que dejó once heridos y al que los insurgentes han amenazado con responder bombardeando el puerto saudí de Yeda.