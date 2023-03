López Obrador rechaza por "mentiroso" y "politiquero" la parte del informe de DDHH de EEUU que critica a México

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado, por "mentiroso" y "politiquero" el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos presentado este lunes en el que se señala directamente al mandatario por desacreditar a periodistas y activistas.

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe (...) No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo", ha dicho López Obrador durante su comparecencia matutina, en esta ocasión desde instalaciones militares en Oaxaca.

"Se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", ha enfatizado López Obrador, quien se ha preguntado por qué, por ejemplo, si Washington habla de "periodismo y libertad" tiene detenido al fundador de Wikileaks, Julian Assange, o un "periodista premiado", en referencia al Pulitzer Seymour Hersh, asegura que Estados Unidos está detrás del sabotaje al Nord Stream.

"¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes?", se ha preguntado también el presidente mexicano.

En su anual informe sobre Derechos Humanos en el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció "abusos significativos" en México, entre los cuales se incluyen "actos serios de corrupción gubernamental", llegando incluso a señalar a López Obrador de desacreditar a periodistas presentándoles como "parciales, partidistas y corruptos".