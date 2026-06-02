Lula acusa a los hijos de Bolsonaro de la propuesta de aranceles de EEUU a Brasil: "Son traidores a la patria"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Europa Press/Contacto/Leco Viana

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que los hijos del expresidente Jair Bolsonaro son responsables de la renovada pretensión del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles del 25% a las exportaciones del país y les ha acusado de ser unos "traidores a la patria".

Lula responde así a la visita que Eduardo y Flávio Bolsonaro, este último precandidato a las elecciones de octubre de 2026, realizaron hace unos días a Trump en la Casa Blanca, a quien también pidieron que las dos mayores grupos criminales de Brasil fueran catalogados como terroristas, tal y como se confirmó poco después.

"Esos hijos de Bolsonaro consigen ser peor que él, en verdad, han mercadeado con la patria", ha expresado Lula, quien ha reprochado a los vástagos del expresidente de inmiscuirse en las negociaciones del Gobierno con la Casa Blanca.

"Fueron a pedir a un país extranjero que se entrometieran en las decisiones de Brasil. Son traidores (...) ¿Qué se merecen los traidores a la patria que van a pedir la intervención de un país en nuestro pueblo?", se ha preguntado Lula durante un acto celebrado en el municipio de Catalão, según recoge el portal G1.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos propuso este lunes incrementar un 25% más los aranceles a las exportaciones brasileñas como represalia a las supuestas dificultades que el Gobierno de Lula plantea al comercio, así como por otras cuestiones como la deforestación ilegal, la piratería o la corrupción.

Por su parte, Flávio Bolsonaro ha declarado este martes que en su encuentro con Trump y otros altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, o el vicepresidente JD Vance pidió "explícitamente" que no lo hicieran.

No obstante, Lula ha recordado que "los niños de Bolsonaro' ya celebraron los primeros aranceles impuestos a mediados del año pasado y que llegaron incluso a pedir que funcionarios brasileños fueran incluidos en las listas de sanciones.

Lula también ha aprovechado para afear al secretario Rubio su supuesta antipatía por Brasil y otros países de la región. "Es anti América Latina. Ya le dije a Trump a que no le gusta Brasil", ha contado el mandatario.

Este mismo martes, ante la comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Rubio ha colocado a Brasil en una lista de países que no son aliados de Estados Unidos en la región, junto a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y Colombia.