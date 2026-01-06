Machado confirma que no habla con Trump desde octubre y ensalza el ataque de EEUU contra Venezuela

Archivo - La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado durante una protesta en Caracas en enero de 2025 (archivo) - Jesus Vargas/dpa - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha confirmado que no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde el día en el que se anunció que era galardonada con el Premio Nobel de la Paz, si bien ha aprovechado para aplaudir la ofensiva estadounidense contra Venezuela en la que fue capturado el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y ensalzar las "históricas acciones" del inquilino de la Casa Blanca.

"Hablé con Trump el 10 de octubre, el día en el que el premio fue anunciado, pero no desde entonces", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News en la que ha aprovechado para recordar que "dedicó" su galardón a Trump porque "en ese momento creía que lo merecía".

"Muchas personas, la mayoría, dijeron que era imposible lograr lo que hizo el sábado 3 de enero. Si pensaba que lo merecía en octubre, imaginen ahora", ha explicado. "Creo que ha demostrado al mundo lo que significa. El 3 de enero quedará en la historia como el día en el que la justicia derrotó a la tiranía", ha destacado.

Así, ha destacado que la captura de Maduro durante la citada operación militar, que incluyó bombardeos y el despliegue de tropas terrestres y dejó decenas de muertos en Venezuela, "es un hito". "No es solo algo tremendo para el pueblo venezolano y nuestro futuro. Creo que es un enorme paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana", ha argüido.

Machado ha aprovechado por ello para trasladar, "en nombre del pueblo venezolano", su "agradecimiento" a Trump por "su valiente visión, sus acciones históricas contra este régimen narcoterrorista, para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la Justicia".

En este sentido, ha apuntado que "30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad" y que "Estados Unidos es también ahora un país más seguro", al tiempo que ha ahondado en que le gustaría decir "personalmente" a Trump que "el pueblo venezolano, ya que este premio (el Nobel de la Paz) es del pueblo venezolano, quiere dárselo y compartirlo con él".

"Lo que ha hecho es histórico, es un paso enorme hacia una transición democrática", ha puntualizado la opositora, quien ha reseñado que "una Venezuela libre significa un aliado de seguridad" para Estados Unidos. Además, ha afirmado que el derrocamiento del actual Gobierno implicaría "desmantalar el nudo criminal en América y convertirlo en un escudo de seguridad" y "convertir Venezuela en el nudo energético de América".

PIDE UNA TRANSICIÓN

Machado ha insistido en que la caída del 'chavismo' abriría la puerta a "la apertura de los mercados" a "inversiones extranjeras" y una "sociedad abierta" en la que rija el Estado de derecho, antes de resaltar que supondría además que el país sudamericano pasara a convertirse "en el principal aliado de Estados Unidos" en la región.

Por otra parte, ha criticado la decisión de las autoridades venezolanas de decretar el estado de conmoción exterior tras el ataque estadounidense, una medida que incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el país sudamericano.

"Es muy alarmante", ha puntualizado Machado, quien ha defendido que "la transición debe avanzar" y ha cargado contra la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el lunes dado que la Constitución rige que sea la persona que ocupe la Vicepresidencia la que asuma la jefatura de Estado en caso de vacancia en el puesto.

"Rodríguez es una de las principales arquitectas de torturas, persecuciones, corrupción y narcotráfico", ha denunciado, antes de describir a la política como "la principal aliada y enlace con Rusia, China e Irán". "Nno una persona en la que los inversores internacionales deban confiar", ha dicho, antes de asegurar que la oposición "ganaría con más del 90 por ciento de los votos" si se celebraran "elecciones libres y justas".

DESPLANTE DE TRUMP

Las palabras de Machado llegan días después de que el propio Trump descartara la idea de trabajar con ella de cara a una transición tras la captura de Maduro, quien el lunes compareció ante un tribunal de Nueva York, argumentando que "no tiene el apoyo o el respeto (necesario) dentro del país".

Fuentes citadas por el diario estadounidense 'The Washington Post' indicaron que la decisión de Trump de dejar de lado a la opositora derivan de su malestar por el hecho de que aceptara el Premio Nobel de la Paz, que el mandatario ha reclamado en varias ocasiones para sí mismo.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su papel de oposición en Venezuela y durante las últimas semanas ha defendido en varias ocasiones la necesidad de que Estados Unidos lanzara ataques militares contra el país sudamericano para derrocar a Maduro y abrir un proceso de transición.

La opositora, cuya candidatura a las elecciones de 2024 fue rechazada --lo que derivó en que el candidato fuera Edmundo González, viajó en diciembre a Oslo para recibir el galardón y desde entonces no ha regresado al país, si bien ha asegurado en varias ocasiones que lo hará "lo antes posible", sin que por ahora esté claro cuándo tendrá lugar el desplazamiento.