Machado ve "un acto de restitución moral" en el anuncio de Venezuela sobre liberaciones de presos

La líder opositora venezolana María Corina Machado

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha descrito como un "acto de restitución moral" la liberación de varios presos anunciada este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y ha asegurado que "no descansaremos hasta que todos los presos sean libres".

"Reciban este momento como un acto de restitución moral. Como la confirmación de que su interés no fue en vano", ha afirmado en un mensaje de voz difundido en su cuenta de la red social X, que ha dirigido a los familiares de los detenidos, quienes "no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla".

Machado les ha deseado que "este día les devuelva un poco de paz". "Que la alegría sea serena y firme. Y que Venezuela toda reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar y triunfar", ha agregado en una jornada de la que ha destacado que "la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo".

"Nada devuelve los años robados, las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa porque reconoce lo que siempre supimos. Que la injusticia no va a ser eterna. Y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso", ha subrayado.

"Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena. No estaba en ningún expediente la de la espera, la del silencio (...) Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo", ha destacado, antes de asegurar que "no descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".

La opositora ha reaccionado así ante el anuncio del presidente de Rodríguez, que ha destacado la medida como un gesto "de búsqueda de la paz" y agradecido al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las autoridades qataríes por su mediación.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de España ha confirmado que entre las personas afectadas por la medidas se encuentran cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos; el marino canario Miguel Moreno Dapena; el valenciano Ernesto Gorbe Cardona; y la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.