Macron aboga por una "moratoria" sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Francia, Emmanuel Macron - íhová Michaela/CTK/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado este miércoles la importancia de implementar una "moratoria" sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y, en especial, de suministro de energía y agua en Oriente Próximo, en el marco de las hostilidades en la zona tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta del país centroasiático a la misma apuntando a territorio israelí y bases estadounidenses.

"Nos conviene, sin demora, implementar una moratoria sobre los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en particular las instalaciones de suministro de energía y agua", ha remarcado el mandatario galo en un mensaje publicado en sus redes sociales, tras haber mantenido una conversación con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump.

En dicha llamada, según ha descrito el jefe del Elíseo, los líderes han ahondado en el reciente ataque con misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, a 80 kilómetros al norte de Doha, capital de Qatar, lo que ha provocado que el Ministerio de Exteriores catarí haya declarado 'persona non grata' a los agregados de seguridad y militar iraníes, así como a su personal.

La conversación entre ambos dirigentes, sobre la que las autoridades qataríes no se han pronunciado hasta el momento, ha llegado horas después de que la empresa petrolera QatarEnergy ha confirmado "daños considerables", tras un ataque con misiles iraníes contra el complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, después de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona por posibles "contraataques".