Macron destaca que el acuerdo con EEUU sobre Groenlandia "reafirma la soberanía danesa"

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron (archivo) - PRESIDENCIA DE FRANCIA - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha puesto este domingo en valor que el acuerdo recientemente anunciado entre Estados Unidos y Dinamarca sobre la seguridad de Groenlandia "reafirma la soberanía danesa".

El pacto, por el que según el presidente estadounidense, Donald Trump, Estados Unidos podrá mantener "indefinidamente" una presencia militar en la isla autónoma danesa, "contribuye a calmar los ánimos", según Macron, citado por la prensa francesa.

"Simplemente constato que se respeta la soberanía danesa, que se respeta el derecho internacional y que esto es lo que pedíamos", ha declarado Macron San Pedro y Miquelón, un archipiélago francés ubicado frente a las costas de Terranova, en América del Norte.

El mandatario francés ha explicado que el Gobierno danés le había informado de la conclusión de estas conversaciones "hace unas semanas". "Avanza hacia la conciliación (...). Realizamos ejercicios conjuntos con Dinamarca, Canadá y Estados Unidos durante operaciones de defensa estratégicas. Y ahí radica la importancia de San Pedro y Miquelón", ha añadido.

Macron ha resaltado que San Pedro y Miquelón es "francés" y que "pertenece a Francia" en respuesta a un mapa publicado por Donald Trump que abarca toda la región bajo la bandera de Estados Unidos.

Trump, ha anunciado un acuerdo por el que su país obtendrá "el control permanente" de la seguridad de la isla y podrá desplegar tropas en la región.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia. Frederiksen destaca que el texto "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".