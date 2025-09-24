Macron insta a países de la OTAN a escalar en caso de nuevas "provocaciones" rusas, pero sin derribar aviones

El presidente francés, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Li Rui

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este miércoles que los países de la OTAN deberían "elevar" su respuesta en caso de nuevas "provocaciones" por parte de Rusia, si bien no se ha mostrado favorable a disparar a los aparatos rusos que entren en el espacio aéreo de los Estados miembro.

"La OTAN ha reaccionado de manera proporcionada elevando su postura de defensa (...) Si vuelven a provocar, hay que reaccionar con un poco más de fuerza", ha subrayado durante una entrevista con dos medios franceses desde Nueva York, donde ha asistido a la Asamblea General de Naciones Unidas.

En este sentido, Macron ha resaltado que es "totalmente legítimo" que aquellos países afectados por violaciones de su espacio aéreo o terrestre reaccionen al respecto, aludiendo a las palabras del primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre el derribo de aparatos rusos sin previo aviso.

No obstante, el presidente francés ha reivindicado que la respuesta colectiva de la OTAN ha sido "proporcionada". "La cuestión es que no vamos a abrir fuego", ha argüido, agregando que estas incursiones son "pruebas" por parte del Ejército ruso.

Esto se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrase a favor en la víspera de que los países de la OTAN derriben los aviones que entren en su espacio aéreo tras las recientes incursiones registradas en Polonia, Rumanía y Estonia.