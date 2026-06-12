Macron recibirá a Meloni el 25 de junio para su primera cumbre bilateral

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron, (derecha) da la bienvenida a la primera ministra italiana Giorgia Meloni en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, el 17 de abril de 2026 - Europa Press/Contacto/Henri Szwarc - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el próximo 25 de junio en la localidad francesa de Antibes en la que será su primera cumbre bilateral desde que la 'premier' italiana asumió el cargo en 2022.

"Esta cumbre nos permitirá profundizar la cooperación franco-italiana en varios sectores estratégicos, en particular la defensa, el espacio, la energía y las infraestructuras", ha informado este viernes el Elíseo en un comunicado.

La cumbre con la presencia de "nueve ministros de ambas partes". En la agenda está programado un foro empresarial franco-italiano que se celebrará en la cercana localidad de Le Cannet, así como una visita a la sede de la empresa Thales Alenia Space, en Cannes.

"Los dos líderes también intercambiarán puntos de vista sobre importantes cuestiones europeas e internacionales y debatirán formas de fortalecer los lazos entre las sociedades civiles francesa e italiana, en particular a través de la juventud y la cultura", ha agregado la Presidencia francesa en el comunicado.

Será la primera cumbre de este estilo desde la celebrada en Nápoles en febrero de 2020 y desde la entrada en vigor del llamado Tratado del Quirinal, un acuerdo histórico --similar al Tratado del Elíseo firmado por Francia y Alemania en 1963-- que fue acordado en 2021 para profundizar la colaboración y mejorar la relación entre ambos países europeos.