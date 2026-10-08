Maduro y Flores podrían ser acusados este jueves de haber torturado a estadounidenses venezolanos

Archivo - Miembros de la organización 'Fortín 4F' pintan grafitis en favor de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en las calles de Puerto Cabello, Venezuela - Juan Carlos Hernandez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, podrían ser acusados por estar vinculados a delitos de tortura contra ciudadanos estadounidenses que estuvieron bajo custodia de su gobierno en los últimos años, ha informado la prensa estadounidense.

Se espera que la fiscalía presente ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York cargos de tortura contra Maduro y Flores en relación con la detención --considerada arbitraria por Washington-- de más de una docena de nacionales estadounidenses en prisiones venezolanas durante la administración de Maduro, según han recogido las cadenas CNN en primer lugar y CBS poco después, citando ambas a fuentes familiarizadas con la investigación.

Varios investigadores han discutido asimismo la posibilidad de imputar a otras personas por su presunta participación en la tortura de estadounidenses, según una fuente conocedora del asunto.

Maduro y Flores permanecen detenidos sin derecho a fianza en Nueva York desde que fueran capturados en una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y ambos se han declarado inocentes de los cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo y otros delitos que les imputa la Justicia estadounidense.

Con todo, se espera que Flores comparezca en una audiencia este jueves, en la que su abogado solicitará que se le conceda el arresto domiciliario a la espera del juicio.

El caso de Maduro, de todos modos, se está alargando, ya que su abogado está impugnando la legalidad de la detención y argumenta que el expresidente debería gozar de inmunidad, dado que la presunta conducta tuvo lugar mientras ejercía el cargo. El gobierno venezolano no está reclamando inmunidad en su nombre, según la fiscalía.