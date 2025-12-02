Maduro recalca que Venezuela no quiere "la paz de los esclavos" en plenas tensiones con EEUU

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recalcado que Caracas no quiere "la paz de los esclavos" y ha denunciado que Estados Unidos ha lanzado desde hace casi seis meses acciones de "terrorismo psicológico" por parte de Washington, en medio del aumento de las tensiones y la amenaza estadounidense sobre posibles operaciones militares contra el país sudamericano.

"Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias", ha señalado ante miles de seguidores tras una marcha en Caracas. "Colonia nunca, esclavos jamás. Libertad, república, paz con dignidad. Esa es la paz que vamos a preservar. Esa es la paz que vamos a conquistar", ha subrayado.

"No nos han sacado con su terrorismo psicológico ni un centímetro del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre", ha destacado, al tiempo que ha prometido una "lealtad absoluta" al país. "Así como juré frente al cuerpo de nuestro comandante (el fallecido expresidente Hugo) Chávez antes de despedirlo, lealtad absoluta al costa de mi propia vida y tranquilidad", ha destacado.

Así, ha subrayado que mantendrá "una lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos". "Jamás les fallaré", ha dicho Maduro, quien ha recalcado que el país "ha vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico", un periodo que "ha puesto a prueba el amor a la patria.

El mandatario ha reseñado además que Venezuela "ha entrado en un punto que nunca antes tuvimos en capacidad defensiva integral". "Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana", ha dicho.

Las declaraciones de Maduro son las primeras después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara el domingo que ambos mantuvieron hace menos de dos semanas una conversación telefónica, sin dar detalles sobre la misma.

Trump declaró el sábado pasado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.