Magyar promete abrir una nueva era y señala que el lugar de Hungría "era, es y será" en Europa

El ganador en las elecciones legislativas en Hungría, Peter Magyar, ofrece un discurso tras confirmarse su victoria. - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ganador de las elecciones legislativas en Hungría, Péter Magyar, ha prometido este lunes abrir una nueva era en el país tras constatar que el lugar de Hungría "era, es y será" en Europa y comparar los comicios de este domingo con el referéndum de adhesión al bloque europeo que se celebró en la misma fecha en 2003.

En una extensa rueda de prensa, Magyar ha indicado que las elecciones legislativas han confirmado el lugar de Hungría en Europa. "Quizás lo más importante que decidieron fue que el lugar de Hungría era, es y será en Europa", ha asegurado después de que la deriva autoritaria del primer ministro, Viktor Orbán, y sus constantes choques con las autoridades comunitarias acabasen convirtiendo las elecciones en un plebiscito sobre la Unión Europea.

Magyar ha hecho un paralelismo entre las elecciones en las que su partido, Tisza, ha arrasado por 14 puntos al hegemónico Fidesz y ha puesto punto final a la etapa de Orbán, después de 16 años en el cargo, con el referéndum en el que los húngaros aprobaron la entrada del país en la UE.

Así las cosas ha prometido abrir una nueva era y promover un "cambio de régimen" en Budapest. "Haremos todo lo posible para garantizar que esta sea realmente una nueva era, ya que los húngaros votaron no solo por un nuevo gobierno, sino por un cambio de régimen completo", ha asegurado el líder de una formación creada hace tan solo dos años y que ha experimentado una trayectoria meteórica desde que obtuviera siete escaños en los comicios europeos de 2024.

En este sentido, ha prometido ponerse manos a la obra para "un cambio de régimen" tras asegurar que Hungría ha estado gobernado "por un grupo criminal organizado", en referencia al Fidesz.

Sobre su relación con la UE, el que será próximo primer ministro ha vaticinado una reconstrucción de las relaciones, seriamente dañadas por los continuos choques protagonizados por Orbán, afirmando que entre sus tareas principales está continuar las negociaciones para recuperar los fondos europeos congelados.

"Mantendremos conversaciones, pero no vamos a ir allí a pelear", ha asegurado sobre sus relaciones con Bruselas, recalcando que defenderá los intereses nacionales ya sea en "Estrasburgo, Bruselas, Moscú y Washington". Por ello ha apuntado a que bajo su mandato Hungría jugará un mantener un papel constructivo en los debates europeos, ya que "los líderes de todos los países esperan que las disputas se discutan y resuelvan de forma conjunta", informa el medio 'Telex'.

Igualmente, ha apuntado a la necesidad de contar con estructuras europeas "más ágiles" para que Europa pueda "tener una voz fuerte" en el contexto geopolítico actual.

Así ha asegurado que "más allá de las mentiras de la propaganda", la UE es un "proyecto de paz", por lo que ha rebajado el habitual tono de Orbán contra la posición de Bruselas en la guerra en Ucrania y ha subrayado que la paz que hay en Europa en las últimas décadas se debe en parte al papel de la OTAN y la UE.