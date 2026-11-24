Archivo - Imagen de archivo de una embarcación con refugiados rohingya a bordo. - Maskur Has/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha anunciado este martes de que el país tiene previsto deportar a otro 6.500 migrantes birmanos, la mayoría de ellos rohingyas, de vuelta a Birmania en el marco de una nueva ronda de repatriaciones que tendrá lugar el mes de diciembre a pesar de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó recientemente que el país había cometido un genocidio contra esta minoría musulmana en 2017.

A pesar de que el propio mandatario ha apoyado esta resolución al señalar que la junta birmana cometió "atrocidades" durante las operaciones militares que llevaron a un éxodo de unas 700.000 personas desde el estado de Rajine, en el oeste, especialmente hacia Bangladesh, el primer ministro ha insistido en la importancia de llevar a cabo estas deportaciones para paliar lo que considera como un problema migratorio.

Así, ha defendido que estos traslados se ajustan a la legislación internacional, habida cuenta de que se realizarán "garantizando el regreso digno y seguro" de los afectados y de aquellos que huyen de la persecución. "Nuestro país no ha abandonado sus principios respecto a los derechos del pueblo birmano", ha asegurado.

Anwar ha admitido, sin embargo, que muchos de los que solicitan asilo en Malasia fueron "víctimas de las atrocidades llevadas a cabo por el régimen de Birmania", pero ha apuntado a que Malasia "no puede seguir acogiendo a tantos refugiados".

En este sentido, ha explicado que está previsto que tres buques trasladen a 1.500 migrantes en diciembre, mientras que otros 5.300 serán enviados de vuelta a Birmania por aire en vuelos organizados por el propio Gobierno de Birmania.

Aunque se desconoce cuántos rohingyas se encuentran entre las personas que harán frente a la deportación el próximo mes, la ONU afirma que dos tercios de los 190.000 refugiados y solicitantes de asilo birmanos que se encuentran en Malasia pertenecen a este grupo.

TRASLADOS A TURQUÍA

Por otra parte, Anwar ha señalado que Turquía no está dispuesta a considerar la acogida de 10.000 refugiados rohinyas procedentes de Malasia, tal y como anunció su propio Gobierno el pasado viernes.

En su declaración inicial, las autoridades malasias apuntaron a que la propuesta tenía como objetivo abordar la situación de los refugiados rohingyas en Malasia de una manera más "coordinada, eficaz y humana", si bien ahora el vice primer ministro del país asiático, Ahmad Zahid, ha dicho respetar la decisión del Gobierno ruco.

"No están preparados para considerar esta solicitud", ha lamentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Turquía ya alberga a más de cuatro millones de refugiados procedentes de países de Oriente Próximo, entre otros.

Desde enero, Malasia ha deportado a más de 10.000 rohingyas birmanos a su país de origen, supuestamente de forma voluntaria. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Malasia ha recibido a unos 193.000 refugiados procedentes de Birmania, según datos de Naciones Unidas, lo que ha suscitado la polémica. El Gobierno ha alertado de los problemas económicos derivados de su continuada presencia y de una disminución de la seguridad.

No obstante, desde la ONU alertan de que Birmania sigue sumido en el conflicto y atraviesa una grave situación humanitaria, al tiempo que han expresado su preocupación por este aumento de las deportaciones, habida cuenta de que los afectados podrían enfrentarse a graves riesgos a su regreso.