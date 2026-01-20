Malasia defiende su papel como mediador en el conflicto entre Tailandia y Camboya

Imagen de archivo de la frontera entre Tailandia y Camboya. - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Malasia han defendido este martes su papel como mediador en el conflicto abierto desde verano en la frontera entre Tailandia y Camboya, que acordaron a finales de diciembre un alto el fuego tras una serie de enfrentamientos que se han saldado con más de un centenar de muertos pero siguen acusándose mutuamente de violar la tregua.

El ministro de Exteriores malasio, Mohamad Hasan, ha indicado que es "mentira" que Malasia "haya fracasado a la hora de facilitar conversaciones" entre estos dos países para que solventen sus disputas fronterizas, según ha recogido el diario 'The Star'.

No obstante, ha explicado que Malasia ya no se encuentra al frente la Presidencia de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN), que recae ahora en Filipinas, por lo que sus capacidades son más reducidas. Aún así, ha recalcado que estos dos países "desean que sea Malasia quien medie" en estos asuntos.

"He pedido a mis homólogos de Tailandia y Camboya que escriban una carta dirigida al Gobierno de Malasia para abordar este asunto", ha apuntado durante un discurso ante el Parlamento.

Tailandia y Camboya habían firmado previamente un acuerdo de alto el fuego en noviembre, si bien tuvieron que fijar una nueva tregua un mes después debido a la reanudación de los enfrentamientos. Entonces, se comprometieron a abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza, respetando las fronteras internacionales y promoviendo la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, en base a la soberanía, la igualdad y la integridad territorial de cada nación.

También mostraron su determinación de retomar el diálogo y fortalecer los acuerdos previos, con el objetivo de " poner fin a toda forma de hostilidad y de crear una paz verdadera y duradera", recuperando la normalidad y fomentando la confianza y la estabilidad a lo largo de toda la frontera.

A pesar de esa última tregua, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde más de un millón de personas se han visto obligadas a desplazarse huyendo de la violencia.