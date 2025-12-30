Malasia reanuda oficialmente una nueva búsqueda del vuelo MH370 más de una década después de su desaparición

Archivo - Un memorial para conmemorar a los pasajeros del vuelo MH370 una década después de su desaparición - Europa Press/Contacto/Supian Ahmad - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Malasia y la empresa de exploración Ocean Infinity han reanudado este martes de forma oficial una nueva búsqueda de los restos del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines, desaparecido hace más de una década con 239 personas a bordo.

"Con el apoyo del Gobierno de Malasia, reanudamos la búsqueda del avión desaparecido MH370. Debido a la importancia y sensibilidad de esta búsqueda, las comunicaciones formales se realizarán a través del Gobierno de Malasia", ha destacado un portavoz de Ocean Infinity en un breve comunicado remitido a Europa Press.

Esto se produce después de que el Ministerio de Transporte de Malasia informase a principios de diciembre en un comunicado que la búsqueda de los restos del aparato se reanudaría el 30 de diciembre "durante 55 días" en "zonas específicas" en alta mar tras un acuerdo firmado con Ocean Infinity, responsable de la última y fallida operación de búsqueda que terminó en 2018.

Como parte de las operaciones de búsqueda, se utilizarán vehículos submarinos, drones en aguas profundas y tecnología avanzada de escaneo en una franja de 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino del océano Índico, establecida a partir de los últimos análisis de datos recabados hasta el momento.

La última búsqueda comenzó el pasado mes de marzo, si bien la operación se suspendió semanas después debido al mal tiempo. La empresa podría recibir por parte del Gobierno de Malasia hasta 70 millones de dólares si encuentra los restos del aparato.

El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

Los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

No se han dado detalles sobre la ubicación de la última búsqueda de la empresa Ocean Infinity. El avión llevaba a bordo a 12 tripulantes malasios y a 227 pasajeros la mayoría de ellos chinos y malasios, si bien había un porcentaje de ciudadanos de otros países, como Reino Unido, Estados Unidos o Australia.