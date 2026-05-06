Malí anuncia la "neutralización" de decenas sospechosos en bombardeos tras la ofensiva de yihadistas y tuareg

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de decenas de supuestos terroristas en una serie de operaciones lanzadas en respuesta a la ofensiva desatada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y el grupo separatista tuareg Frente para la Liberación del Azawad (FLA), acciones de seguridad en las que cuenta con respaldo del Africa Corps, dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia.

Así, ha señalado en un comunicado en redes sociales que "una cincuentena de terroristas han sido neutralizados" en un bombardeo al norte de Sévaré (centro), donde además han sido destruidos "cuatro vehículos, numerosas motocicletas y un importante centro logístico de carburante y municiones".

El Ejército ha confirmado además ataques contra "un importante refugio de grupos armados terroristas" en Dioura (centro) y ha resaltado que ha "neutralizado totalmente un grupo terrorista al sureste de la ciudad de Ménaka (noreste)", al tiempo que ha prometido "perseguir a los terroristas hasta sus últimas trincheras".

Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner-- ha destacado que "la situación en Malí no ha cambiado" y ha agregado que "el enemigo sigue reagrupándose, reemplazando pérdidas en personal y equipamiento", incluido "el traslado de reservas desde el territorio de países vecinos".

En su comunicado, ha confirmado además bombardeos por parte de su aviación contra "un campamento de milicianos del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM)", la rama de Al Qaeda en la región, en la región de Segou (centro), sin más datos. "El Africa Corps de las Fuerzas Armadas rusas sigue cumpliendo sus labores junto al Ejército maliense", ha apostillado.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que JNIM hiciera el viernes un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.