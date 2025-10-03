Mapa | Sigue en directo la posición de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva flotilla internacional de barcos civiles navega rumbo a la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo impuesto por Israel, apenas días después de la interceptación en alta mar de la Global Sumud Flotilla. La expedición está formada por una decena de embarcaciones con cerca de 150 activistas a bordo, entre ellos seis ciudadanos españoles.

La organización ofrece un mapa interactivo en tiempo real en su página web freedomflotilla.org, donde se puede seguir la posición de cada barco, su rumbo, velocidad, estado de navegación y la última actualización recibida. Este sistema permite conocer con precisión el avance de la flota a medida que se aproxima al Mediterráneo oriental y a la zona de exclusión impuesta por Israel frente a la costa de Gaza.

Los nueve veleros que componen la expedición partieron el 27 de septiembre desde Catania (Italia), a los que se unió el 'Conscience', que zarpó este martes desde Otranto y que ya fue atacado en mayo por drones israelíes en aguas internacionales frente a Malta. Según la organización Rumbo a Gaza, la flota se encuentra actualmente al sur de la isla griega de Creta.

QUÉ ES LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD

La misión forma parte de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (Freedom Flotilla Coalition, FFC), integrada por más de una veintena de organizaciones de países como España, Italia, Canadá, Suecia, Sudáfrica, Turquía o Irlanda. El movimiento defiende que sus acciones se basan en la resistencia no violenta y buscan visibilizar la situación en Gaza, denunciar la complicidad internacional con el bloqueo y mostrar solidaridad con la población palestina.

Las autoridades israelíes ya han advertido de que detendrán cualquier intento de entrar en lo que denominan una "zona de combate activo". Actualmente mantienen bajo arresto a más de 400 activistas de la Global Sumud Flotilla, que previsiblemente serán deportados en los próximos días.