Marco Rubio cree que un estado palestino "no es algo realista ahora mismo"

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido de que un estado palestino independiente "no es algo realista ahora mismo".

"Ni siquiera es posible. No es algo realista ahora mismo porque quién gobernaría ese estado palestino, ¿Hamás?", ha afirmado en una entrevista en la cadena CBS.

Rubio ha destacado que será un grupo de "tecnócratas" palestinos los que gestionarán la Franja de Gaza, pero solo después de que los rehenes israelíes sean devueltos --20 vivos y 28 fallecidos--, ha indicado Rubio.

Esta nueva autoridad se instaurará con ayuda de países de la región y europeos, ha resaltado el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recordar que el conflicto continúa activo. "Estamos muy lejos aún de todo eso", ha recalcado.

"Va a tardar un tiempo y será necesario mucho trabajo y mucho apoyo internacional y ese es el objetivo final de esta misión, después de que salgan los rehenes", ha argumentado.

Más tarde, en la NBC, Rubio ha explicado que la máxima prioridad ahora mismo es la liberación de los rehenes, aunque también ha mencionado el desarme de Hamás. "Puedes tener a los rehenes de vuelta. Puedes conseguir un cese de las hostilidades, pero a largo plazo volvería a ocurrir otra vez", ha señalado.

El plan de paz presentado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluye un horizonte para la creación de un estado palestino gobernado por la Autoridad Palestina tras la introducción de reformas. Sin embargo, Hamás controla aún Gaza. Hasta 157 de los 193 países han reconocido ya el estado palestino.