El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, asisten a una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (integrado por EEUU, Japón, Australia e India) en el marco de la Cumbre de la ASEAN celebrada en Manila, Filipinas. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles desde Manila (Filipinas) que Washington no dispone de "ninguna prueba" ni indicio de que los recientes fallos técnicos registrados en los últimos días en el país --como el incidente de Microsoft o la caída de los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés)-- estén relacionados entre sí ni de que respondan a la acción de piratas informáticos o Estados extranjeros.

"Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos absolutamente ninguna prueba, ningún indicio ni ninguna razón para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con otro. En esencia, el incidente de Microsoft no tiene nada que ver con lo que vimos en la FAA", ha declarado Rubio en una rueda de prensa celebrada en la capital filipina al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El jefe de la diplomacia estadounidense ha subrayado que cada una de estas interrupciones constituye un episodio "distinto y único" desde el punto de vista técnico, al tiempo que ha negado tajantemente que exista rastro alguno de sabotaje o ciberdelincuencia detrás de ellos.

"No tenemos ninguna prueba ni razón para creer que ninguna de estas instancias aisladas o individuales tenga algo que ver con actores perjudiciales, con ciberdelincuentes, con otro Estado-nación, con un actor maligno de ningún tipo o con un exempleado descontento", ha recalcado, atribuyendo muchos de estos cortes temporales a labores rutinarias de los equipos de ciberseguridad para detectar y corregir vulnerabilidades en sus propios sistemas, así como a una mayor transparencia de las empresas a la hora de comunicar incidencias.

Asimismo, Rubio ha reconocido que resulta "inquietante" encadenar noticias diarias sobre fallos tecnológicos y ha admitido que la creciente dependencia digital expone a todas las economías avanzadas --incluida China, destino al que viaja junto al presidente Donald Trump para la cumbre de la APEC en Shenzhen-- a desafíos reales de seguridad nacional y económica.

Estas declaraciones de Rubio se producen después de que Microsoft sufriese una caída masiva de los servicios de Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países en todo el mundo el pasado jueves --y que tuvo una duración de casi 24 horas-- y, por otro lado, que los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) colapsasen el pasado viernes, un fallo que obligó a suspender temporalmente todos los despegues en el país.